Khris Middleton aimerait pouvoir finir le boulot

En NBA comme dans la vie, tout peut aller très vite. Il y a deux mois, presque jour pour jour (le 28 janvier dernier), Khris Middleton réalisait son meilleur match en carrière, claquant 51 points, 10 rebonds et 6 passes décisives (en seulement 36 minutes) dans la victoire des Bucks face aux Wizards. Deux mois plus tard, l’ailier de Milwaukee est à l’arrêt, confiné comme tout le monde en attendant une amélioration de la situation sanitaire aux Etats-Unis.

Pour garder le moral, le n°22 n’a donc pas à aller chercher bien loin dans sa vidéothèque. « Je ne vais pas mentir, je l’ai déjà revu, » a-t-il glissé à ESPN au sujet de son match plein face à Washington en l’absence de Giannis Antetokounmpo ce soir-là. « J’ai noté à quel point j’avais été agressif toute la soirée. J’avais aussi super bien commencé au niveau du tir à 3-points, ce qui m’a ouvert plein d’autres options de jeu pour le reste du match ».

Khris Middleton arriverait-t-il à réitérer ce genre de performance si la NBA venait à reprendre dans les semaines à venir ? L’intéressé en doute, simplement pour une question de rythme et de condition physique.

« Si tu regardes les premiers matchs de pré-saison, ceux du milieu de la saison régulière et la fin, tu verras un basket totalement différent. Les gars ont leurs jambes et sont en bien meilleure forme (sur la fin de saison) ».

« J’espère qu’on pourra revenir sur ce parquet et finir la saison »

En attendant de bonnes nouvelles, l’ailier tâche de se maintenir en forme, en naviguant à vue, avec l’espoir que la saison régulière et les playoffs auront bien lieu et que les Bucks joueront leur rôle attendu de favori à l’Est.

« On est toujours sur du travail quotidien pour rester en forme, mais je ne me tue pas non plus parce qu’on ne sait pas combien de temps le confinement va durer, » a-t-il ajouté. « J’espère qu’on pourra revenir sur ce parquet et finir la saison d’une façon ou d’une autre. Avec ce tout ce que dit la NBA, je vois qu’ils font tout leur possible pour s’assurer de ne pas gâcher la fin de saison ».

Comme son homologue des Lakers, Danny Green, Khris Middleton aimerait aussi pouvoir retrouver un peu de rythme avec la fin de la saison régulière avant d’attaquer les playoffs. Avec le titre en ligne de mire, pour s’offrir une « happy ending » à cette saison pleine de rebondissements.