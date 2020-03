Pour Danny Green, les Lakers sont parmi les plus pénalisés par la suspension de la saison

Il y a des franchises pour qui l’arrêt de la saison est plus pénalisant que d’autres. Celles qui vont en « profiter » pour soigner les blessés et celles qui, à l’inverse, ont vu leur dynamique positive s’arrêter net.

Alors qu’il visait un « back-to-back » après avoir raflé le titre avec les Raptors la saison dernière, Danny Green place les Lakers parmi les équipes les plus pénalisées par cette suspension. Pour plusieurs raisons : le momentum, mais aussi la composition du roster, essentiellement de vétérans, pour qui cet arrêt brutal n’est clairement pas bénéfique sur le long terme.

« Le truc auquel tout le monde pense, en particulier nos poursuivants, c’est qu’on avait vraiment une bonne opportunité ici à Los Angeles, » rappelle-t-il. « On avait réussi à bâtir cette alchimie et on pouvait faire partie des équipes capables d’aller au bout. Pour le momentum, le rythme, remettre tout ça en route, ça pourrait changer la donne, et ça craint un peu ».

Pour garder le rythme, rien ne remplace le terrain

Le sniper des Lakers reste toutefois positif, assurant qu’il était confiant de voir son équipe maintenir sa place en tête de la conférence Ouest avec notamment cinq victoires de plus sur les Clippers au moment où la ligue a été suspendue. Ce qui l’inquiète davantage en revanche, c’est la question du rythme.

« On a beaucoup de vétérans dans notre équipe, donc une semaine ou deux de repos, ça peut être super, un peu comme pour le All-Star Break, un repos bienvenu qui te faire récupérer, retrouver tes jambes. Mais une fois que ça s’étend à trois, quatre semaines ou plus, c’est là que ça devient plus délicat. Tu commences à perdre ton rythme. Peu importe à quel point tu bosses en dehors, rien ne remplacera l’intensité d’un vrai match de basket. C’est un effort différent. On ne veut pas revenir rouillés ou hors de forme. J’ai confiance en nos gars là-dessus, mais ça pourrait être un peu risqué si on revient après une trop longue période de repos ».

Zapper la fin de saison et attaquer les playoffs en l’état : le pire scénario

À l’heure qu’il est, toutes les options restent possibles concernant cette fin de saison et Danny Green peut encore imaginer disputer la fin de cet exercice 2019-2020 et rafler une nouvelle bague de champion.

« Si on reprend, on perdra sans doute des matchs, mais ce n’est pas grave. On pourra espérer préserver notre première place sur les 20 derniers matchs, mais on voudra surtout retrouver notre alchimie, afin de redevenir l’équipe qu’on était avant qu’on arrête de jouer ».

Le pire scénario pour Danny Green serait justement de figer les classements, zapper les 20 derniers matchs de saison régulière pour passer directement aux playoffs. Même si les Lakers attaqueraient avec l’avantage du terrain jusqu’en finale, le risque serait trop élevée d’après lui.

« Je ne crois pas que ce serait juste de voir des équipes directement projetées en playoffs, » a-t-il ajouté. « On a besoin d’au moins cinq matchs de saison régulière, pour retrouver notre liant, notre rythme et notre alchimie ».