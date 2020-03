La BIG3 d’Ice Cube s’associe avec Endemol pour son tournoi en forme de téléréalité

Comment occuper l’espace médiatique privé de compétitions sportives ? Créateurs de la BIG3, cette ligue de 3×3 pour vétérans, le rappeur Ice Cube et son associé Jeff Kwatinetz ont eu une idée : une émission qui mêle un tournoi de basket et une émission de téléréalité, avec des basketteurs regroupés et isolés.

Et pour lancer le projet, idéalement diffusé en avril, Yahoo! Sports annonce que Ice Cube et Jeff Kwatinetz vont s’associer à Endemol, une société de production spécialisé dans le divertissement, et notamment la téléréalité. L’idée, c’est ainsi que ce tournoi de basket devienne un « spin-off » de « Big Brother », le « Loft Story » original, et le nom du show pourrait d’ailleurs être « Big Brother: Big3 »…

Les basketteurs (mais aussi les arbitres) devraient donc être testés pour s’assurer qu’ils ne sont pas contaminés par le Covid-19, puis isolés dans une maison de Los Angeles. Une gymnase à côté est en cours de construction.

Pour les participants, on parle de Joe Johnson, Zach Randolph, Amar’e Stoudemire, Gilbert Arenas ou encore Greg Oden, même si rien n’est définitif.

Quant au diffuseur américain, la logique voudrait que ce soit sur la chaîne CBS, qui diffuse déjà l’émission « Big Brother » mais Ice Cube et les créateurs du show vont sans doute essayer de faire monter les enchères, surtout qu’ils voudraient en faire un évènement annuel. En attendant de voir s’il y aura aussi une diffusion internationale.