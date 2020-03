Un grand tournoi à Las Vegas pour terminer la saison NBA ?

Alors que la saison NBA est en suspens pour au moins 30 jours, l’idée d’une reprise devient de moins en moins probable, même pour disputer uniquement les playoffs. C’est l’inconnue la plus totale pour tout le monde, et pas uniquement aux Etats-Unis, et la ligue continue de réfléchir à des solutions pour au moins désigner un champion.

Selon CNBC, qui cite un proche des discussions, la NBA pourrait décider de terminer la saison sur un grand tournoi qui aurait lieu à Las Vegas, dans les deux salles habituellement utilisées par la summer league. La fin de saison régulière, et les quelque vingt matches restants seraient sacrifiés, et l’un des scénarios envisagés concernerait la mise en place d’un premier tournoi pour désigner les derniers qualifiés pour les playoffs.

Ensuite, le premier tour se disputerait au meilleur des cinq manches, avant un grand tournoi sur plusieurs jours avec les huit derniers qualifiés. Il resterait alors trois séries à jouer, sur un seul match, sur une formule type « coupe ». Une sorte de « March Madness » à la sauce NBA avec une finale sur un match. De quoi limiter les dégâts et séduire joueurs et spectateurs. « Ce serait certainement le premier endroit envisagé » explique Marty Conway, un professeur de Georgetown, tandis que CNBC rapporte que la NBA pensait déjà à Las Vegas pour son projet de tournois en cours de saison. La ville est attirante, n’a toujours pas de franchise NBA, et commercialement, c’est un marché à conquérir.

Interrogé sur cette éventualité, C.J. McCollum demande à voir : « Ça dépend de la structure du tournoi. Je ne peux pas dire si ça me satisferait ou si c’est la bonne chose à faire. Il faudrait que je vois comment c’est structuré. D’un point de vue logistique, la NBA est en position d’expérimenter beaucoup de solutions potentielles. »