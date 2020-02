La NBA réfléchit à une autre formule pour son tournoi de mi-saison

En repoussant le vote prévu en avril sur les changements à partir de la saison 2021-2022 à une date ultérieure encore non communiquée (on parle actuellement d’un vote en septembre), la ligue espère affiner ses arguments mais elle a également montré ses limites.

Elle cherche tous les moyens possibles pour rendre attractif ce fameux tournoi de mi-saison. La réussite autour du All-Star Game avec le « Elam Ending » offre de nouvelles perspectives, assure Byron Spruell à ESPN.

« On pensait déjà à des matches de 40 minutes, pour les rendre un peu différents », glisse le président des opérations de la NBA. « Donc le « Elam Ending » est à considérer. »

On pourrait donc se diriger vers ce format : une phase de poule dont sortiront les huit meilleures équipes, qui disputeront ensuite un tournoi éliminatoire avec des matches réduits à 40 minutes de jeu et une fin de rencontre avec le « Elam Ending ». Tout ceci entre Noël et la semaine du Martin Luther King Day, soit trois à quatre semaines.

La ligue aimerait faire adopter ce tournoi en même temps qu’une autre idée phare : un mini-tournoi pour les deux dernières places en playoffs de chaque conférence. Quant au « Final Four » pour les finales de conférence, avec les équipes mélangées, Byron Spruell concède et confirme que, si les discussions se poursuivent, cette proposition n’a pas « reçu un accueil aussi favorable » que les deux autres.

Si Adam Silver veut que ces changements soient validés pour les 75 ans de la NBA en 2021-2022, le patron de la ligue devra obtenir l’accord des deux tiers des propriétaires lors du vote.