Parmi les idées proposées fin novembre 2019 pour redonner de l’enjeu et du souffle à la saison régulière, la ligue proposait l’instauration d’une sorte de « Final Four » en finale de conférence.

En clair, les quatre dernières équipes en lice – deux à l’Ouest, deux à l’Est – s’affronteraient (toujours en séries de sept matchs) selon leur bilan général en saison régulière. On pourrait donc très bien voir une équipe de l’Est défier une équipe de l’Ouest pour finalement avoir une Finals 100% Est ou 100% Ouest.

C’est une des idées les plus séduisantes du projet d’Adam Silver mais d’après le New York Times, plusieurs franchises ont montré des signes de résistance et ne sont pas emballées, notamment à cause des potentiels voyages que cela pourrait engendrer, juste avant les Finals.

Il est vrai qu’une « finale de conférence » entre Philadelphie, Boston ou Milwaukee et une franchise de Los Angeles, ou un Miami – Portland par exemple, serait très lourd pour les organismes juste avant le sommet de la saison.

Ainsi, Adam Silver pourrait retirer cet élément des propositions initiales pour se concentrer sur le fameux tournoi entre Thanksgiving et Noël, pour lequel il cherche des récompenses assez attrayantes pour motiver les équipes et les joueurs. Un premier tour de Draft pour la franchise victorieuse et un million de dollars pour chaque joueur ont notamment été évoqués.