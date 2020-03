Réquisitionnée durant l’épidémie, la salle des Bulls transformée en centre d’urgence

Bulls et Blackhawks (NHL) ont beau ne plus « l’électriser » depuis deux semaines, l’United Center va reprendre de l’activité. La salle de Chicago, et ses emplacements extérieurs, vont être mobilisés contre l’épidémie de coronavirus.

L’idée est de transformer la salle en un « centre logistique » pour aider à « la distribution de nourriture de première nécessité, à l’organisation des premiers secours et à la collecte de fournitures médicales indispensables ».

Avec un peu moins de 2 000 cas détectés et 19 morts liés au virus, selon les derniers chiffres officiels, l’Illinois est l’un des États les plus touchés par l’épidémie aux États-Unis, très loin derrière celui de New York.