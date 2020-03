Jordan Brand : blanc total pour la Why Not Zer0.3

Si la Why Not Zer0.3 a beaucoup de qualités, la sobriété de ses coloris n’en faisait pas encore partie. En-dehors d’une teinte noir/blanc/or, les autres paires commercialisées pour le moment alliaient toujours beaucoup de couleurs, parfois très vives.

Le 1er avril, on efface tout… et on ne remet rien. La signature de Russell Westbrook se présentera dans les rayons avec du blanc, et seulement du blanc.

La seule petite coquetterie, c’est un effet translucide légèrement bleuté au niveau de la sangle.

En France, la chaussure du meneur des Rockets est proposée à 140 euros.

via Sneakernews

Augmentez votre jeu avec la technologie autolacante Nike Adapt BB 2.0 et une semelle qui suit et supporte la courbe naturelle de votre pied. Dès samedi 21 mars sur Basket4ballers.com