Steve Kerr dévoile son plus grand moment à la tête des Warriors

23 janvier 2015. Les Warriors version Steve Kerr n’ont toujours pas remporté le moindre titre, et Stephen Curry n’a pas encore été MVP. On n’en est qu’au tout début de la « dynastie » et ce soir-là, Steve Kerr va vivre son moment le plus fort comme entraîneur : les 37 points en un quart-temps de Klay Thompson. C’était face aux Kings, et c’est tout simplement un record NBA, et l’un des plus grands exploits de l’histoire du basket.

« Cela reste l’expérience la plus incroyable que j’ai vécue en six ans de coaching, en ce qui concerne la connexion entre un joueur, les fans et ce qui se passe sur un terrain » explique Steve Kerr sur NBC Sports. « Je ne blague pas, et j’espère que ça ne ressemble pas une hyperbole, mais c’était comme une expérience religieuse. »

« Cette performance est au-dessus de tout ce que j’ai vécu comme coach et comme joueur »

Ce soir-là, en moins de 10 minutes, Klay Thompson avait inscrit 37 points dans le 3e quart-temps avec un 13 sur 13 aux tirs, dont 9 sur 9 à 3-points !

« C’était si incroyable d’être le témoin d’un match où un joueur est au sommet de son jeu, et il le fait devant 20 000 spectateurs qui vivent ça avec lui, qui le veulent comme lui, et ses coéquipiers aussi… Cette performance est au-dessus de tout ce que j’ai vécu comme coach et comme joueur. Je n’ai jamais pris part à quelque chose comme ça. »

Pourtant, Steve Kerr a remporté huit titres, que ce soit avec les Bulls, les Spurs et bien sûr les Warriors. Il était aux premières loges pour le « Flu Game » et d’autres exploits de Michael Jordan, mais il place donc les 37 points de Thompson au-dessus de tout.

« Ce que je dis toujours à tout le monde, c’est que le plus fort, c’est qu’il n’avait pas marqué dans les deux premières minutes du quart-temps. Il restait neuf minutes et des poussières. Tout le monde disait : « Sérieux ? » Et je confirmais. C’est comme ça que les fans de basket sont. Ils voient certaines choses mais ne font pas attention aux détails. Et les détails, c’est que ce gars a inscrit tous ses points en 9 minutes et 45 secondes. C’est la chose la plus bizarre dont j’ai été témoin de toute ma vie. »