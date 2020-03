Le processus de la Draft profondément bouleversé

Plusieurs joueurs déclarent depuis quelques jours leur inscription à la prochaine Draft. Des annonces habituelles dans un contexte qui ne l’est pas du tout. En effet, entre la fin de saison prématurée en NCAA et la suspension de l’exercice en cours en NBA, la Draft 2020 va se dérouler dans des conditions très particulières et incertaines.



La première des incertitudes, c’est la date. La cuvée 2020 est toujours programmée pour le 25 juin, sauf qu’avec une saison NBA qui pourrait reprendre mi-juin, elle risque fort d’être décalée.

La seconde, c’est bien évidemment tout le travail de recrutement des franchises NBA, afin de connaître précisément les joueurs et de faire le meilleur choix. Avec des restrictions en terme de vols et de rassemblements, tout le processus habituel est grippé (sans mauvais jeu de mot) pour les équipes NBA. Sans doute qu’elles seront privées des workouts et des rencontres avec les universitaires.

Et comme le tournoi NCAA n’a pas lieu, les joueurs ne pourront pas tirer leur épingle du jeu pendant les matches à élimination directe.

Les franchises vont donc quasi uniquement s’appuyer sur deux canaux, en plus de l’avis du « Comité Consultatif des Etudiants de premier cycle » : les vidéos et le scouting régulier, effectué pendant la saison. Les cellules de scouting qui auraient été négligentes jusqu’alors vont donc le payer très cher puisqu’elles auront un temps de retard sur la concurrence. Surtout avec une Draft 2020 qui s’annonce difficile à lire, sans star incontestée.

Comment vérifier la santé des joueurs ?

ESPN nous apprend notamment que toutes ces questions sont encore peu discutées au sein de la NBA, qui est plus préoccupée par la situation générale et par l’envie de sauver la saison afin de limiter les pertes financières.

Néanmoins, plusieurs équipes seraient inquiètes concernant cette Draft un peu étrange, plus précisément sur le plan médical. Car ne pas pouvoir observer les joueurs de près ou avoir accès à leur historique de santé représente un risque pour les franchises : celui de choisir un joueur fragile.

La ligue réfléchit donc pour trouver un substitut au « Draft Combine » de Chicago, l’événement annuel le plus important avant la Draft et dont l’annulation se rapproche chaque jour qui passe. Un dirigeant a soumis l’idée de lister les joueurs dont les équipes aimeraient avoir un rapport médical, et ces derniers seraient alors conduits dans des hôpitaux pour faire les examens nécessaires.

L’idée est là, mais tout semble encore trop flou pour être plausible. Plus que jamais, cette Draft 2020 est illisible, aussi bien sur le plan sportif que sur le plan de son organisation.