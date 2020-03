Malgré le coronavirus, les potentiels draftés pourront tester leur cote auprès des franchises

L’épidémie de COVID-19 a mis le monde du sport à l’arrêt, et notamment la NBA. Mais en plus de perturber la fin de saison de la ligue, c’est tout le processus en vue de la Draft qui est également en « stand-by ».

Actuellement prévue pour le 25 juin, la Draft 2020 pourra-t-elle avoir lieu, alors que les potentiels draftés ne peuvent plus disputer la « March Madness », prendre l’avion pour effectuer des essais, et que le Draft Combine de Chicago, qui devait se tenir en mai, sera sans doute annulé ?

Pour éviter que les basketteurs ne se lancent dans le processus à l’aveugle, Kiki VanDeWeghe, actuel vice-président des opérations basket de la NBA, a écrit aux coachs NCAA pour leur indiquer que le « Comité Consultatif des Étudiants de premier cycle » acceptait toujours les demandes, comme le rapporte ESPN.

Tous les ans, ce comité écrit ainsi aux dirigeants en amont de la Draft pour savoir où se situent les basketteurs universitaires et étrangers sur leurs « Mock », histoire de pouvoir ensuite indiquer aux joueurs et à leurs agents leur position générale dans la hiérarchie établie par les clubs. Et ainsi leur dire s’ils sont vus comme des « lottery picks », des premiers tours, des seconds tours ou s’ils ont davantage de chances de ne pas être draftés.

C’est donc une information essentielle pour les jeunes joueurs qui se présentent à la Draft, et si tout le processus pré-Draft est annulé à cause des conséquences de l’épidémie de COVID-19, ce sera peut-être la seule…