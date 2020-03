Draft 2020 : le Heat va revoir ses méthodes de scouting

Le Heat fait figure de référence en matière de Draft ou de recrutement de joueurs à fort potentiel. La liste des joueurs draftés ou recrutés qui ont explosé ces dernières années est plutôt longue : de Josh Richardson à Kendrick Nunn en passant par Tyler Herro, Duncan Robinson, Justise Winslow ou encore Bam Adebayo.

Mais avec cette fin de saison particulière qui se profile, la franchise floridienne va devoir opérer différemment en terme de scouting, avec comme premier impératif, la limitation des contacts humains au maximum en cette période de crise sanitaire mondiale.

Synergy, le meilleur ami des scouts

Tous les scouts de la franchise sont ainsi rentrés à la maison après avoir sillonné les différents tournois majeurs des différentes conférences qui devaient aboutir à la « March Madness », finalement annulée elle aussi.

« Pour la plupart, nos scouts étaient sur le terrain toute l’année, ils ont vu tous les meilleurs joueurs et tout ça va servir à Synergy » (logiciel partenaire de la NBA spécialiste de la vidéo et des stats), rassure Pat Riley dans le Sun-Sentinel, président du Heat qui va donc miser sur la vidéo pour poursuivre sa sélection jusqu’à trouver la perle rare. « On fera les entretiens par téléphone, on passera des coups de fil pour discuter de tel ou tel joueur, etc, etc. Mais ça va vraiment être le moment pour eux de s’appuyer sur ce qu’on a déjà fait ».

Comme le rappelle Pat Riley, cette situation est « une première pour tout le monde ». Mais tout semble en place pour permettre aux scouts floridiens de poursuivre leur minutieux travail.

« On a renvoyé tout le monde à la maison. Je pense que tous nos scouts vont travailler sur les données analytiques et statistiques, » a ajouté le président du Heat. « On peut simplement demander à nos scouts : « Regarde ces quatre ou cinq matchs sur Synergy ». Des matchs sur lesquels ils peuvent à nouveau se pencher ou même d’autres qu’ils n’ont pas scouté. Je pense que ça va constituer le principal de notre travail en ce moment ».

À Miami comme ailleurs, on essaie de mettre ce temps à profit du mieux possible en attendant une amélioration de la situation générale.