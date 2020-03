20 mars 2010 : le retour du tandem Noah-Rose redonne espoir aux Bulls

L’événement marquant de cette nuit NBA ailleurs très calme, c’est le grand retour de Derrick Rose et Joakim Noah du côté de Chicago.

La venue de Sixers à la dérive est parfaite pour relancer les deux hommes, qui ne se loupent pas et rassurent tout le monde : le meneur de jeu, qui vient de rater quatre matchs, termine avec 23 points à 9/16 aux tirs et 5 passes en 37 minutes. Le pivot, qui en a manqué dix, a lui compilé 7 points et 4 rebonds en seulement 9 minutes

Chicago, qui venait justement de perdre dix matchs de suite, renoue avec la victoire et reprend espoir : les Raptors, huitièmes à l’Est, ont gagné avec un Chris Bosh à 36 points, mais ils n’ont que deux victoires de plus au classement…

Tracy McGrady revanchard

On notera pour la partie « brèves » que Raja Bell, tout juste arrivé de Charlotte, a été coupé par les Warriors, qu’Amar’e Stoudemire joue mieux grâce aux chaussures de Kevin Durant, que Michael Finley, qui vient d’arriver à Boston, trouve la conférence Est plus physique, et que Tracy McGrady est revanchard avant de recevoir les Rockets au Madison Square Garden.

« Ils m’ont manqué de respect et franchement, j’attendais mieux de leur part. Aujourd’hui, j’ai tourné la page et j’essaie de retrouver mon meilleur niveau. Pour ce match face à Houston, je jouerai comme d’habitude. Je n’essaierai pas d’en faire trop mais je veux leur prouver qu’ils se sont trompés sur mon compte ». Verdict demain…

Dallas 93 – 102 Boston

Denver 97 – 102 Milwaukee

Memphis 123 – 107 Golden State

Miami 77 – 71 Charlotte

New Jersey 90 – 100 Toronto

Philadelphie 84 – 98 Chicago

Utah 106 – 86 New Orleans