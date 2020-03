La NBA fait fermer toutes les salles d’entraînement

Après avoir dans un premier temps autorisé que les joueurs, un par un, avec un seul coach, puissent s’entraîner dans les installations de leurs franchises, la NBA a finalement d’aller plus loin dans les restrictions. The Athletic révèle ainsi qu’à partir de vendredi, toutes les salles et tous les centres d’entraînement seront fermées.

Les Kings, par exemple, avaient pris les devants et en raison de l’épidémie de coronavirus, qui prend des proportions importantes aux Etats-Unis, la NBA a demandé aux dirigeants de prévenir les joueurs de rester confinés et d’éviter au maximum les contacts avec d’autres personnes, dont leurs coéquipiers. La NBA inclut ainsi les salles de sport, les salles des campus universitaires, etc.

La NBA répète qu’elle conseille aux joueurs de rester dans la ville de leur franchise, mais la ligue accepte que certains puissent rejoindre leurs proches si ça reste en Amérique du Nord, et donc les Etats-Unis et le Canada. Selon ESPN, ce choix de la NBA confirme qu’il faut se préparer à une très longue coupure, bien plus longue que les 30 jours prévus initialement. Et le pessimisme est plus que jamais de mise pour une éventuelle reprise. Même en juin.