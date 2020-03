Khris Middleton, joueur le plus sous-estimé de NBA ?

En progression pratiquement constante depuis son arrivée à Milwaukee il y a sept ans, All-Star cette saison pour la deuxième année de suite, Khris Middleton aurait-il sa place dans le cinq majeur des vingt dernières années aux Bucks ? Pourrait-il être désigné comme le meilleur shooteur ou le meilleur ailier depuis 2000 au sein d’une franchise qui a vu passer Ray Allen, Michael Redd ou encore Glenn « Big Dog » Robinson ?

Ces questions, qui mériteraient un vrai débat, n’ont pas vraiment lieu d’être pour le président Peter Feigin, qui a récemment fait part de son agacement au sujet du traitement médiatique de son ailier shooteur, qu’il trouve trop peu considéré, particulièrement cette année, alors que ce dernier réalise son meilleur exercice en carrière.

« Vous parler à la pire personne si vous voulez me faire dire que Khris Middleton n’est pas le joueur le plus sous-estimé de la NBA, » a-t-il lancé dans le Zach Gelb Show sur CBS Radio. « Vous pouvez le voir rien qu’à son pourcentage au tir (50% d’adresse sur la saison sur 15.5 tirs tentés, sa meilleure moyenne en carrière), vous pouvez en parler aux gens qui sont dans le circuit, ce gars joue des deux côtés du parquet à un très, très haut niveau. C’est le meilleur des coéquipiers, une pièce essentielle du puzzle aux côtés d’un gars comme Giannis (Antetokounmpo) et qui a cette capacité à mettre ses tirs. »

« C’est un assassin »

Après un exercice 2018-2019 où il a eu un peu plus de mal à trouver sa place face à l’avènement du Grec, l’ailier a retrouvé ses marques cette saison et se montre sous son meilleur jour (21.1 points, 6.2 rebonds – records en carrière – et 4.1 passes décisives par match).

En l’absence du « Greek Freak » pour un match face aux Wizards il y a un peu moins d’un mois et demi, Khris Middleton avait même montré qu’il pouvait être plus qu’un lieutenant de luxe en collant 51 points (à 16/26 aux tirs dont 7/10 à 3-points), 10 rebonds et 6 passes décisives… en seulement 36 minutes ! Peut-être pas le plus spectaculaire, le n°22 des Bucks n’en reste pas moins diablement efficace.

« Il est discret, il est calme, il est modeste, mais c’est un assassin, » a ajouté Peter Feigin. « Ses prestations montrent que c’est un assassin. Maintenant, il sera question de le prouver sur la scène nationale et de faire la même chose en playoffs, mais je serais curieux de vous voir essayer de me convaincre qu’il y a un meilleur n°2 que lui dans la ligue. » Avec son joueur quasiment dans le club très privé des « 50-40-90 », soit 50% au tir, 40% à 3-points et 90% aux lancers francs cette saison, le président de Milwaukee a des arguments.