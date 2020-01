Le MVP de la nuit : Khris Middleton dédie son meilleur match en carrière à Kobe Bryant

Après la rencontre, le coach des Wizards Scott Brooks a confirmé qu’il avait voté pour Khris Middleton parmi les remplaçants au prochain All Star Game. L’intéressé a trouvé la meilleure façon de le remercier !

Une fois de plus, les Bucks ont prouvé qu’ils avaient du répondant, même sans Giannis Antetokounmpo, touché à l’épaule. Tout le reste de l’équipe a apporté sa pierre à l’édifice autour d’un Krhis Middleton en mission, guidé par la volonté de réaliser le meilleur match possible afin de rendre le plus bel hommage à Kobe Bryant.

« J’aurais aimé que ce soit plus facile à dire, mais Kobe était l’un de mes joueurs favoris, si ce n’est mon joueur favori alors que j’ai grandi en regardant Michael Jordan, » a glissé le MVP de la nuit après le match. « Il avait beaucoup pris de son jeu… De venir jouer et réaliser ce genre de performance, je peux ainsi lui dédier ce match et le remercier pour ce qu’il a fait pour le basket ».

Avec Giannis Antetokounmpo et Kareem Abdul-Jabbar dans l’histoire

Sur un nuage, Krhis Middleton a fait preuve d’une activité constante durant ses 36 minutes passées sur le parquet pour terminer avec une ligne de stats impressionnante : 51 points à 16/26 aux tirs dont 7/10 à 3-points, 10 rebonds et 6 passes décisives. Il devient ainsi le troisième joueur de l’histoire des Bucks à réaliser un double-double à au moins 50 points et 10 rebonds derrière Giannis Antetokounmpo et Kareem Abdul-Jabbar.

Avec son match XXL, Khris Middleton a surtout réussi à redonner le sourire à toute une équipe après des moments bien difficiles, suite à leur retour de Paris et au décès de Kobe Bryant.

« Ces derniers jours ont été horribles, » a rappelé son coéquipier Donte DiVincenzo. « On a fait un super boulot en honorant la mémoire de Kobe puis en nous concentrant sur ce qu’on devait faire. Khris a eu cette mentalité pendant tout le match, il n’a jamais levé le pied. C’était super de la voir réussir un super match et c’était cool de voir tout le monde sourire, rire, plaisanter, juste s’amuser après une semaine tellement dure ».

L’euphorie s’est poursuivie dans le vestiaire, notamment lorsque Giannis Antetokounmpo a tendu une feuille blanche à Khris Middleton pour qu’il écrive « 51 » dessus, en référence aux 100 points de Wilt Chamberlain. L’ailier des Bucks est aussi reparti avec le ballon du match qu’il compte garder précieusement.

« Je ne sais pas où je vais le mettre mais je vais trouver de la place. Je ne veux pas le perdre ».