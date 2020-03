Pari réussi pour Malik Beasley ?

Il y a quelques mois, Malik Beasley refusait de prolonger aux Nuggets pour un contrat de 30 millions sur trois ans. Un choix risqué d’autant que la suite va s’avérer très compliquée pour lui avec un temps de jeu et des stats en baisse… Mais début février, la NBA devient dingue et quatre équipes montent un échange avec 12 joueurs ! Parmi elles, il y a Minnesota qui négocie avec les Hawks, les Rockets et les Nuggets, et voilà comment Malik Beasley, Juancho Hernangomez et Jarred Vanderbilt quittent Denver pour Minneapolis.

Pour les deux premiers, c’est une opportunité en or, et Malik Beasley va en tirer profit puisqu’il va se retrouver titulaire, et carrément exploser avec ses 20.7 points et 5.1 rebonds de moyenne. À la fin de la saison, qu’elle reprenne ou pas, il est free agent protégé, et il est aujourd’hui évident que les Wolves ne le laisseront pas filer.

Selon The Athletic, les dirigeants veulent le prolonger, conscients qu’un joueur de cette trempe, qui n’a que 23 ans, serait idéal pour entourer D’Angelo Russell et Karl-Anthony Towns.

« Il y a quelque chose chez Malik qui fait que vous voulez le côtoyer, parce qu’il est dur », expliquait Ryan Saunders en février. « J’ai appris ça dès les premiers jours, alors qu’il essayait de faire ressortir le meilleur des autres également. »

Dans une intersaison très maigre en gros talents, Malik Beasley pourrait même être l’un des grands gagnants. Des franchises ont de l’argent à dépenser, et certaines pourraient casser sa tirelire sur lui. Pour Minnesota, qui dépose de la main sur son avenir, il suffira de s’aligner sur n’importe quelle offre pour le conserver.