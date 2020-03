Richard Jefferson rend hommage à Vince Carter

Même si la NBA a bien l’intention de reprendre le cours de sa saison après la pause imposée à cause du coronavirus, Vince Carter a peut-être disputé mercredi soir le dernier match de sa longue et riche carrière. L’arrière-ailier des Hawks en était d’ailleurs très ému.

Si tout le monde aimerait sans doute offrir une meilleure sortie à celui qui a incarné la NBA dans les années 2000, Richard Jefferson y est déjà allé de son hommage, entre comparaison et humour, pour son ancien coéquipier – les deux ayant partagé quelques saisons ensemble aux Nets.

« J’avais l’habitude de débattre avec mes coéquipiers à l’université sur le fait que tu étais le meilleur dunkeur de tous les temps », écrit le champion NBA 2016 sur son compte Instagram. « C’était seulement pour être Robin à côté de Batman quelques années plus tard dans cette publicité. Ce que Stephen Curry a fait avec le shoot à 3-pts, tu l’as réussi avec le dunk. Tu as poussé chaque athlète à voir ce dont il était capable. Grâce à toi, le concours de dunks est redevenu cool. Si tu as joué ton dernier match, Vince, je voulais simplement te remercier pour toute la dose d’excitation que tu as apportée au basket pendant ces 60 dernières années. »