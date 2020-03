Alors que les matchs à huis clos arrivent en NBA, la NCAA a aussi décidé de prendre les devants, par rapport à l’épidémie de coronavirus. Dans un communiqué, la ligue universitaire explique ainsi que les « March Madness » masculine et féminine se joueront dans des salles sans fans, avec seulement le personnel indispensable !

« Même si je comprends à quel point c’est décevant pour les fans de nos sports, ma décision se base sur la compréhension actuelle de la progression de la COVID-19 aux Etats-Unis », explique ainsi Mark Emmert, le président de la NCAA. « Cette décision est prise dans l’intérêt de la santé publique, y compris des entraîneurs, des dirigeants, des fans et, plus importants, des étudiants/athlètes. Nous savons que l’opportunité de disputer un titre NCAA est l’expérience d’une vie pour les étudiants et leurs familles. Nous mettrons en place des championnats en fonction des informations. Nous continuerons de vérifier la situation en nous ajustant si nécessaire. »

Il y a donc des risques d’annulation générale si, comme en Italie, la situation devient incontrôlable et que des régions entières doivent être isolées. Et dans le meilleur des cas, la « March Madness » se jouera donc à huis clos.

Une drôle d’ambiance à prévoir pour la compétition, qui se tiendra du 17 mars au 6 avril pour les hommes.