San Francisco interdit les rassemblements de plus de 1 000 personnes, dont les matchs des Warriors

Alors que la NBA tergiverse sur la réponse à apporter à l’épidémie de coronavirus, que l’OMS définit désormais comme une pandémie, la ville de San Francisco va pousser la ligue à faire des choix clairs.

Car alors que les Warriors accueillent Kevin Durant et les Nets demain, la ville de la Baie vient d’annoncer l’interdiction pour deux semaines de tout rassemblement de plus de 1 000 personnes, afin d’endiguer l’épidémie. Évidemment, les rencontres de Golden State sont inclues dans le lot, et la NBA va donc devoir vite réagir.

Les solutions ? Soit des matchs à huis clos, avec uniquement les employés et officiels « indispensables » dans la salle, soit un déménagement dans une autre salle, soit carrément une annulation.