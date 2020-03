Depuis hier, les journalistes sont bannis des vestiaires et doivent respecter des distances de sécurité pendant leurs interviews. La première mesure mise en place par la NBA pour s’adapter à l’épidémie de coronavirus, mais sûrement pas la dernière vu la vitesse de propagation du virus.

Les têtes pensantes de la grande ligue continuent ainsi d’élaborer de nombreux scénarios pour permettre à la NBA de s’adapter et à la saison de suivre son cours quoiqu’il arrive. Ainsi, parmi les dernières mesures étudiées figure, selon ESPN, la possibilité pour les franchises évoluant dans un foyer de contamination, de pouvoir jouer leurs matchs chez l’adversaire (s’il n’est pas dans le même cas) ou carrément sur terrain neutre.

La ligue réfléchit aussi aux matchs à huis clos ou même au gel de la saison, mais attend pour l’instant d’en savoir plus sur les risques de propagation du virus dans un pays où la gestion de la situation est sujette aux critiques, des experts dénonçant notamment la stratégie de détection, et de communication, de l’administration Trump. Les derniers chiffres semblent ainsi leur donner raison : l’université John Hopkins recensait 1 010 cas ce mardi, 550 de plus que le chiffre évoqué lundi.

Dans ces conditions, il n’est ainsi pas sûr que les villes « non contaminées » le soient vraiment, et ces matchs sur terrain neutre, qui feraient venir des fans de villes « contaminées », semblent être une drôle de stratégie.

Un rendez-vous téléphonique est en tout cas prévu ce mercredi entre Adam Silver et les propriétaires afin d’en discuter, puis deux autres demain avec cette fois-ci tous les présidents et GMs.