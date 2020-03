Le MVP de la nuit : Gordon Hayward comme chez lui

Jouer à Indianapolis a toujours une saveur particulière pour Gordon Hayward puisque c’est sur sa terre natale, en compagnie de Brad Stevens, que l’ailier des Celtics s’est fait un nom, sous les couleurs de Butler. Les deux hommes sont toujours ensemble, désormais à Boston, et Gordon Hayward a été essentiel cette nuit sur le parquet des Pacers.

Auteur de 25 points, 10 rebonds et 5 passes décisives, l’ailier de Boston a mis son équipe sur les bons rails. Dès le premier quart-temps, tous les rebonds tombent dans ses mains, et c’est lui qui dicte le jeu. Il trouve Daniel Theis près du cercle, profite de sa taille pour dominer Aaron Holiday, ou encore dégainer à 3-points sur un ballon ressorti. Les Celtics prennent le large, et Gordon Hayward en est déjà à 13 points.

Le souci, c’est que Boston va se relâcher au plus mauvais moment, encaissant un terrible 21-2, qui fait passer le score de 102-86 en faveur de Boston à 107-104 pour Indiana. On est dans le « money time », et c’est Gordon Hayward qui va s’imposer comme leader. « On peut dire que nos joueurs se sont vraiment accrochés, et c’est Gordon qui a réuni tout le monde après leur action à 3-points » raconte Brad Stevens. « Sur les deux possessions suivantes, on a retrouvé notre rythme, on était impliqués, et on a tout fait pour gagner le match. C’est tout ce qu’on peut demander aux joueurs. »

C’est Daniel Theis puis Jayson Tatum qui vont faire pencher la balance côté Celtics, et Gordon Hayward a apprécié ce scénario. « Je pense que ça aurait été plus sympa de gagner de 20 points mais je trouve ça bien de se retrouver dans ces situations. C’est utile, et on a besoin de ce type d’expérience pour avancer. »

« Avancer » en playoffs puisque depuis cette nuit, les Celtics ont validé leur billet et c’est leur 6e participation de suite.