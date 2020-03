Les Nets prennent un virage avant la dernière ligne droite

La vie sans Kenny Atkinson a débuté chez les Nets. Auparavant assistant et désormais coach intérimaire, Jacque Vaughn va tenter d’imposer sa patte sur une franchise dans le flou, amputée de ses deux meilleurs éléments, Kyrie Irving et Kevin Durant. Sauf surprise, l’ancien entraîneur du Magic ne conservera pas le poste après les playoffs et il lui reste ainsi une vingtaine de matchs pour aider Brooklyn à conclure du mieux possible sa saison. Avant que le club n’entre dans une nouvelle ère à partir de cet été.

En attendant, difficile pour Jacque Vaughn de tout bouleverser au sein d’une équipe actuellement 7e à l’Est. De légères modifications sont tout de même à prévoir et, avec son staff, il va essayer d’améliorer et de travailler sur quelques aspects du jeu, comme il l’a récemment expliqué au New York Post. « Nous avons discuté de certaines choses sur lesquelles nous continuerons de discuter à l’avenir. Je pense que vous allez voir quelques changements. Certaines de ces choses resteront identiques. Ces petits ajustements feront, je l’espère, réagir les joueurs. »

Nouvelle saison pour tout un groupe

Pour Caris LeVert, c’est une découverte. « Pour la première fois [dans ma carrière], je traverse une épreuve de la sorte. Je ne sais pas trop à quoi m’attendre mais je sais que [Jacque Vaughn] en connait beaucoup sur le jeu, il est respecté par les gars et nous avons hâte de voir la suite ».

Même son de cloche pour Joe Harris, qui ne prévoit pas trop de changements dans cette fin de saison. « Nous avons fait des choses différentes en défense. [Le coach] nous laisse toujours la même liberté en attaque. Il n’y a pas eu beaucoup de changement [dans cet aspect du jeu]. Peut-être quelques différences ici et là. »

Au niveau des premiers ajustements proposés par Jacque Vaughn, le principal concerne l’arrivée dans le cinq de départ de l’expérimenté DeAndre Jordan, en lieu et place de Jarrett Allen. « J’ai trouvé que cela nous avait donné plus de présence et de stabilité près du cercle », confiait le technicien après la victoire contre Chicago.

Un choix à première vue surprenant mais qui s’explique par un besoin de communication, selon Jacque Vaughn. « Nous allons commencer à mettre en place des défenses qui, sans communication, ne fonctionneront pas ». Sous la houlette de leur nouveau coach, la franchise new-yorkaise entend « switcher » plus souvent sur les écrans en phase défensive et assure que l’ancien Clipper est meilleur pour communiquer avec ses coéquipiers en défense.

Et puis, le fait d’être remplaçant était apparemment un point de tension entre le pivot et Kenny Atkinson…

Un calendrier difficile sous forme de révélateur

Pour l’heure, les Nets ont remporté le seul match qu’ils ont eu à disputer depuis le départ de Kenny Atkinson. Ce n’était, certes, que les Bulls en face, mais ce succès leur a permis d’entamer ce nouveau virage de la meilleure des façons. Plus relevé, le calendrier à venir devrait, toutefois, aider Brooklyn à en savoir plus.

Avec les Lakers, les Warriors, les Clippers puis les Kings au programme dans la semaine, ce « road trip » à l’Ouest s’annonce pour le moins costaud mais équilibré. Ce qui n’a pas le don d’effrayer DeAndre Jordan, habitué à ce genre de rencontres depuis ses années Clippers. « Ce sont des adversaires coriaces, mais c’est la NBA. Nous devons y aller et jouer. Nous affronterons des équipes de la sorte en playoffs, si c’est là que nous souhaitons aller. Au final, nous devons juste être en mesure de remporter ces matchs à l’extérieur. »