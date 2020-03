ESPN déprogramme des matchs des Warriors malgré le retour de Stephen Curry

Les audiences des Warriors sur leur chaine locale ont baissé de 66% depuis l’année dernière, à cause évidemment du départ de Kevin Durant mais aussi des blessures combinées de Klay Thompson et Stephen Curry.

Mais pour le grand retour de ce dernier la semaine dernière contre les Raptors, TNT avait enregistré sa dixième meilleure audience de l’année en NBA avec 1,86 million de téléspectateurs.

Un retour prometteur en terme d’audimat, mais insuffisant pour convaincre ESPN d’arrêter sa vague de déprogrammation des Warriors : la chaîne a choisi de diffuser une rencontre entre Milwaukee et Miami à la place de la revanche entre Golden State et Toronto le 16 mars prochain, et un San Antonio – New Orleans deux jours après, plutôt qu’un affrontement avec les Pacers.

Sur les 18 matchs qu’ils leur restent, les Dubs ont toujours six rencontres prévues sur le réseau national et deux sur NBA TV. Prochain grand rendez-vous pour eux : la réception des Clippers ce soir.