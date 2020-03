Giannis Antetokounmpo annoncé absent, le duel entre les Nuggets et les Bucks avait déjà perdu pas mal de saveur, mais lorsque Mike Budenholzer a également décidé de se passer de Khris Middleton, Brook Lopez, Eric Bledsoe, George Hill et Donte DiVincenzo, tous gênés par divers petits pépins physiques, le goût avait carrément disparu.

« Plusieurs gars étaient amochés », a expliqué Kyle Korver, qui en a profité pour réussir son meilleur match de la saison avec 23 points à 5/11 de loin. « Nous avons une bonne période de rencontres à domicile qui arrivent et nous voulons être en bonne forme. Les mecs ont des bobos ici et là et il faut s’en occuper. On a des matchs importants qui arrivent, donc c’était vraiment la bonne décision. »

D’autant que ces Bucks bis ont donné pas mal de fil à retordre aux Nuggets.

« C’est le groupe qui nous donnait notre meilleure chance », assure Mike Budenholzer. « Chaque soir, dans la ligue, il faut quelque chose de différent. J’ai pensé que nous avions besoin d’énergie ce soir pour affronter une bonne équipe de Denver. Nous n’étions pas loin. Ce groupe nous a permis d’être là où nous voulions être. »

Pour Milwaukee, cette nouvelle défaite (la troisième de suite et la quatrième en cinq matchs) met fin à la possibilité d’atteindre les 70 victoires cette saison. Mais peu importe, ce n’est pas l’objectif du club…

« À un moment donné, on doit faire avec les joueurs les plus frais dans certaines situations » continue ainsi le coach. « Ces autres gars sont bons, disponibles et je leur ai dit d’être prêts. Mais nous avons fait avec le groupe que nous avons utilisé parce que nous pensions que c’était la meilleure chose à faire ce soir. »