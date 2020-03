Les Nuggets galèrent pour dominer l’équipe réserve des Bucks

Privés de Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton, Brook Lopez, Eric Bledsoe, George Hill et Donte Di Vincenzo, le Bucks se font logiquement marcher dessus lors du premier quart-temps.

Les Nuggets font la course en tête mais c’est l’entrée de Jerami Grant qui leur permet vraiment de faire le break. L’intérieur marque onze points lors des quatre dernières minutes de cette première période pour lancer un 21-7 qui donne 15 points d’avance à Denver dans un Pepsi Center aux anges (39-24).

Jamal Murray et Paul Millsap se mettent au diapason de leur coéquipier et le trio enfonce le clou pour forcer Mike Budenholzer à prendre un temps-mort avec son équipe à -16 (50-34). Les Bucks changent alors leur fusil d’épaule et passe en zone 2-3 pour ralentir le rythme. Ce changement de stratégie change la physionomie du match. Denver patauge en attaque et les Bucks trouvent leur rythme de l’autre côté. Trois tirs primés de Kyle Korver (23 points) et de Sterling Brown remettent Milwaukee dans le coup à la pause (62-54).

Milwaukee continue de s’accrocher

Au retour des vestiaires, les maladresses se multiplient de part et d’autre. Les Bucks parviennent à se créer de bons tirs mais manquent de réussite alors que Denver s’en remet aux prouesses de Paul Millsap. Discret jusqu’à alors avec seulement deux points et deux tirs tentés, Nikola Jokic (10 points à 4/13, 9 rebonds, 7 passes) se fait plus présent mais rate cinq tirs de suite et laisse sa frustration prendre le dessus. Ce sont donc les Bucks qui en profitent. Grâce à deux tirs primés supplémentaires de Kyle Korver, ils reviennnent à -3 mais un dunk tonitruant de Jamal Murray sur DJ Wilson, malheureusement sanctionné comme faute offensive, réveille finalement Denver (76-71).

Alors que Kyle Korver et Robin Lopez ajoutent deux nouveaux tirs primés, Murray continue sur sa lancée pour donner le ton. Il marque les neuf premiers points de son équipe pour repousser Milwaukee à -12 (93-81). Les Bucks ne s’avouent pourtant pas vaincus. Comme depuis le début de la rencontre, ils s’en remettent à leur adresse extérieure. Wilson, Brown, et Matthews règlent la mire et réduisent l’écart de moitié (96-91).

Denver sort enfin son joker

Avec trois minutes à jouer, Nikola Jokic décide alors de terminer le boulot. L’All-Star enchaîne un tir primé, puis va chercher des points sur la ligne des lancers-francs, avant de convertir un tir à 4 mètres et délivrer deux caviars pour repousser les Bucks à plus de dix points. Cette victoire n’est toutefois pas rassurante pour des Nuggets sur courant alternatif depuis le All-Star Game. Pour Milwaukee, c’est une 3e défaite de suite, la 12e de la saison. Il faudra désormais un sans-faute pour atteindre les 70 victoires.