Marcin Gortat regrette les mésententes avec John Wall chez les Wizards

Fraîchement retraité, Marcin Gortat peut regarder dans le rétroviseur et admirer sa belle carrière, celle du meilleur basketteur polonais NBA de l’histoire : 9.9 points et 7.9 rebonds de moyenne en plus de 800 matchs.

Mais l’ancien Wizard s’en va vers sa nouvelle vie avec tout de même quelques regrets, notamment celui de ne pas avoir était plus loin avec Washington.

« C’était vraiment génial de jouer avec John (Wall). J’aurais aimé sacrifier plus de temps pour être un meilleur leader dans le vestiaire à ce moment-là, lors de nos quatrième et cinquième années » confie-t-il. « Maintenant, je peux simplement dire ‘j’aurais aimé’. Mais encore une fois, ces cinq saisons furent vraiment incroyables. »

Le pivot pense sûrement à la saison 2016-2017 en particulier, au terme de laquelle les Wizards avaient échoué au Game 7 des demi-finales de conférence contre les Celtics d’Isaiah Thomas, dans une superbe série.

La suivante, sa dernière dans la capitale avant de rejoindre les Clippers pour un dernier tour, fut conclue elle par une défaite au premier tour face aux Raptors. Le début de la fin pour la franchise, plombée par la blessure d’un John Wall avec qui il ne s’entendait plus.

Et même s’il assurait déjà l’an dernier que ça allait mieux entre eux, il regrette aujourd’hui toutes ces histoires.

« Il faut savoir apprécier ce qu’on a. Mais tu apprécies ça quand tu le perds. J’aimais encore plus John quand je suis parti chez les Clippers, et j’avais ce jeune meneur, Shai (Gilgeous-Alexander), qui est extrêmement bon. Mais c’est un scoreur naturel, pas un passeur. J’ai compris très vite à Los Angeles qu’avoir John ou avoir un meneur de 19 ans, ce n’était pas la même chose. »