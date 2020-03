Expulsé, Rudy Gobert promet de se faire justice lui-même la prochaine fois…

Fin de partie très compliquée pour Rudy Gobert face aux Raptors. Son équipe menée de trois points à une minute du terme, le pivot du Jazz a d’abord tenté de finir au cercle mais OG Anunoby l’en a empêché au contre. Sur le coup, le Français est d’autant plus frustré de ne pas avoir obtenu de coup de sifflet que sur l’action suivante, Pascal Siakam va obtenir, lui, les deux lancers.

Quelques secondes plus tard, OG Anunoby et Rudy Gobert sont à nouveau en contact, cette fois-ci loin du ballon. « Il a essayé de me mettre un coup de coude au visage », s’agace après la rencontre le Français dont la description semble être confirmée par les images, même si l’intérieur a visiblement mis un premier coup involontaire.

Le ton est monté gentiment entre les deux hommes qui ont fini par être expulsés tous les deux. Ce que Rudy Gobert ne digère pas, et il en veut aux arbitres : « Le gars qui est payé pour protéger les autres joueurs n’a pas fait son job. Il y a eu une petite altercation et nous avons tous les deux été expulsés alors que je n’ai rien fait en retour, ce que je ne comprends pas. »

À titre de comparaison, la récente brouille entre Alex Len et CJ McCollum, dans laquelle les deux hommes y étaient allés un peu plus franchement, s’était terminée par une distribution de fautes techniques. Mais aucune expulsion.

« Ça n’a pas de sens pour moi, » poursuit Rudy Gobert qui, avec ses 10 fautes techniques cette année, se rapproche des sommets en la matière. « La prochaine fois, je me ferai justice moi-même pour que l’arbitre puisse m’expulser pour une raison. » Une déclaration tout à fait comparable à celle de CJ McCollum avant lui.

Cet incident ne va sans doute pas remonter le moral personnel du joueur. Auteur de sa plus petite sortie statistique de l’année cette nuit (6 points à 1/4 et 4 rebonds), le Français garde certes, une rentabilité folle en attaque, mais il est moins impliqué dans le jeu du Jazz. Depuis le All-Star Game, avec un temps de jeu stable, son rendement tombe à 12 points et 9 rebonds de moyenne, avec à peine 6 shoots pris par match…