En attendant le retour de John Wall, les jeunes Wizards ont le temps de progresser

Alors que la barre des 41 défaites se profile à l’horizon, les Wizards ne devraient pas tarder à dire adieu à leurs rêves de playoffs. Pour autant, cela ne signifie pas que la fin de la saison régulière sera dénuée d’enjeu.

Bientôt le bout du tunnel pour John Wall

Entre Bradley Beal, qui a finalement prolongé et qui a pris une nouvelle envergure, ou des jeunes éléments comme le rookie Rui Hachimura, le pivot Thomas Bryant ou encore Moritz Wagner qui ont montré qu’ils pouvaient rendre de fiers services à Scott Brooks, le retour de John Wall est attendu avec enthousiasme par ses dirigeants.

À commencer par le GM Tommy Sheppard, qui a donné des nouvelles de son « go-to-guy », de retour à l’entraînement depuis la mi-janvier« On est très satisfait de l’état de santé de John à l’heure actuelle, » a-t-il écrit à l’occasion d’une séance de questions-réponses sur Reddit. « Sa participation au processus de rééducation a été fantastique. Je ne l’ai jamais vu aussi motivé à l’idée de retrouver la pleine possession de ses moyens. On le voit en scrimmage avec les Go-Go (l’équipe de G-League des Wizards), on le voit à l’entraînement avec les Wizards. Même s’il est encore un peu rouillé, il y a plein de signes qui convergent vers un rétablissement complet ».

Le même plan de route qu’à Oklahoma City pour Scott Brooks

Tommy Sheppard en a profité pour tirer un bilan plutôt positif de la saison actuelle, Washington étant actuellement 9e à l’Est, une performance honorable par rapport aux circonstances.

« On a dit depuis le premier jour que cette saison allait vraiment être placée sous le signe du développement des joueurs, et on est en train d’atteindre nos objectifs, » a-t-il ajouté. « On veut gagner le plus de matchs possible, mais le plus important, c’est de voir nos talents progresser. On a sept joueurs de 22 ans et moins, dix nouveaux joueurs dans notre roster. Il était primordial qu’ils puissent s’améliorer ».

Sur ce point, le GM assure que Scott Brooks a bien travaillé. « Le staff a fait du bon boulot sur ce point et c’est un travail qui se répercutera dans le futur. Scott Brooks a dépoussiéré le plan qu’il avait élaboré à OKC avec tous ces jeunes joueurs. Il leur a inculqué une certaine éthique de travail et les a incités à être plus responsables ».

Alors que John Wall ne refoulera pas les parquets avant la saison prochaine, le « front office » des Wizards a déjà basculé sur la préparation de la saison prochaine, et prépare la Draft « mais pas uniquement, on regarde aussi pour la G-League, nos contrats d’été, etc », poursuit Tommy Sheppard. « Avec le retour de John la saison prochaine, on aura des attentes plus élevées », conclut-il.