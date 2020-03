Touché au visage à plusieurs reprises, Luka Doncic en veut aux arbitres

Ce n’est pas la première fois cette saison que Luka Doncic s’estime lésé par les arbitres. Cette nuit, face aux Pacers, le meneur des Mavericks a de nouveau été mis KO à plusieurs reprises. D’abord sur une envolée spectaculaire d’Edmond Sumner, qui a mordu à sa feinte à 3-points avant de finir sa course le genou… dans le visage du Slovène.

Une simple faute lui a été sifflée, pas de flagrante, sans que les arbitres n’aillent revoir l’action. Puis dans la dernière minute du match, Luka Doncic s’est retrouvé à terre, sonné pendant plusieurs secondes, après avoir visiblement été la victime d’un coup de coude de Victor Oladipo. Un geste litigieux, alors que le Slovène venait de lâcher le cuir, que les arbitres n’ont pas remarqué.

« Ils m’ont touché au visage, ça aurait dû être sifflé, » s’agace Luka Doncic après coup(s). « (Les arbitres) auraient dû s’y pencher. Je crois que la règle est que, lorsque tu es touché au visage, ils doivent regarder s’il s’agit d’une faute flagrante ou non, n’est-ce pas ? Comme je l’ai dit, j’ai été touché à trois reprises. Sur deux de ces actions, ça n’a même pas été sifflé. »

Luka Doncic ne décolère pas

En cours de partie, dans le « money time », Luka Doncic s’était surtout montré irrité après le geste de Victor Oladipo. « Il ne peut pas me frapper à la bouche putain ! », avait-il envoyé, durant un temps-mort, en direction de l’arbitre, Tyler Ford. « Ils s’en foutaient alors que c’était clair, tout le monde l’a vu sur l’écran géant », ne décolère pas a posteriori Luka Doncic, auteur de 36 points, 10 rebonds et 8 passes.

« On a été chanceux qu’il ne prenne pas de faute technique, » rebondit Tim Hardaway Jr., en référence à l’envolée verbale de son coéquipier sur le moment. « J’ai tenté de faire de mon mieux pour rester entre l’arbitre et lui. Heureusement, il a pris ses distances et on est passé à autre chose. »

L’agacement de Luka Doncic intervient quelques semaines après avoir admis qu’il devait pourtant calmer le jeu avec les arbitres, contre lesquels il a pris l’habitude de pester cette saison. « Je veux gagner et je perds parfois mon self-control, simplement parce que je veux toujours gagner », assurait-il alors.