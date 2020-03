Les Rockets en chute libre à Charlotte !

Privés de Russell Westrbook et Eric Gordon, les Rockets boivent d’abord la tasse, et pas qu’un peu puisqu’ils encaissent un improbable 20-0 pour débuter le match ! Robert Covington est le premier à répondre aux missiles du trio Graham-Rozier-Washington avec trois paniers à 3-points pour remettre Houston à flots (28-13).

Avec des shooteurs appliquées et un Cody Zeller dans un bon soir, Charlotte parvient à maintenir l’écart jusqu’à la pause (57-43). Avec 15 points au compteur mais déjà 7 balles perdues, James Harden n’est que l’ombre de lui même.

James Harden aux fraises, Terry Rozier aux anges

« The Beard » tâche de se relancer avec un 3+1 et un lay-up au retour des vestiaires. L’arrière peut surtout compter sur les nouveaux coups de feu de Robert Covington et le passage précieux de Jeff Green, auteur de 8 points dont un dunk en moins de deux minutes afin de contribuer au retour des Texans (69-61). A 3-points, Austin Rivers et DeMarre Carroll apportent leur pierre à l’édifice, ramenant ainsi l’écart à -5 (75-70).

A l’approche du dernier acte, dans une rencontre qui se rapproche tristement d’un concours de tirs à 3-points, Charlotte tient bon, se reposant d’abord sur Devonte’ Graham et Miles Bridges à l’issue du troisième quart-temps (82-76), puis sur Caleb Martin et PJ Washington pour répondre aux snipers des Rockets, en parfaits relais de Terry Rozier qui avait artillé avec succès jusque là (24 points à 6/9 à 3 points, 3 rebonds 6 passes décisives).

PJ Washington met fin au suspense à trois minutes de la fin d’un alley-oop envoyé par Devonte’ Graham. Et tandis que les Hornets s’imposent 108-99 James Harden a conclu sa triste soirée avec un quadruple-double négatif : 28 points, 10 rebonds, 12 passes décisives mais aussi 10 balles perdues. C’est la 3e défaite de suite des Rockets !