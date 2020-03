Sept ans après, les Lakers retrouvent les playoffs

La dernière fois que les Lakers avaient atteint les playoffs, leur pivot se nommait… Dwight Howard, et c’était en 2013. Sept ans plus tard, Howard est toujours là, revenu l’été dernier sur la pointe des pieds, et il est désormais un « role player » aux côtés de LeBron James. MVP de la nuit face aux Bucks, le triple champion NBA aura mis deux ans à ramener sa nouvelle franchise en playoffs. Une simple étape vers le principal objectif : le titre.

« Je suis venu ici pour placer cette équipe et cette franchise à la place où elles devaient être » a réagi LeBron après la rencontre face aux Bucks. « La NBA n’est pas la même quand les Lakers ne gagnent pas, et c’était l’une de mes responsabilités et l’un de mes objectifs en venant ici. L’an passé, je n’ai pas été capable de l’accomplir et ça m’avait fait très mal d’abandonner le 25 décembre avec ma blessure à l’aine. Cette année, je touche du bois. »

Kyle Kuzma et Alex Caruso vont ainsi vivre leur première campagne de playoffs, et le but est désormais de conserver cette première place de la conférence Ouest pour avoir l’avantage du terrain jusqu’en finale de conférence. Leur adversaire numéro 1 ? Les Clippers qu’ils retrouvent dès dimanche soir, à 21h30 heure française.

« On sait qu’ils jouent bien dernièrement. Ils sont à fond et nous aussi » annonce LeBron, qui souhaite éviter une 3e défaite cette saison face à ses voisins. « On prend ça comme un défi pour voir comment on peut rivaliser avec eux. On peut oublier le premier match face à eux, car c’était le premier de la saison. A l’époque, ils étaient qui ? Et nous ? Ils avaient plus de joueurs de la saison précédente que nous, et on essayait de se découvrir. Ensuite, à Noël, on n’a pas joué sur nos qualités. On avait été très bons en 1ère mi-temps, et ensuite, on avait laissé échapper le match. Donc, on se prépare à essayer de continuer de faire du bon basket, et peu importe qu’on gagne, qu’on perde ou que ce soit un match nul. »

Avec six défaites de moins que les Clippers, les Lakers peuvent effectivement se concentrer sur la manière plus que sur les résultats.