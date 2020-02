Quand Jimmy Butler va, tout va…

C’était un gros test qui attendait Miami cette nuit à domicile face à aux Mavs du tandem Doncic-Porzingis. Seth Curry aurait pu être le facteur X du match avec ses 37 points à 8/9 à 3-points, mais les hommes d’Erik Spoelstra ont répondu présent, s’évitant ce qui aurait pu être une mini-crise avec une quatrième défaite de suite, alors que le début d’année 2020 a été globalement difficile (10 victoires, 10 défaites).

Jimmy Butler avait endossé la responsabilité de la dernière défaite concédée face aux Wolves, lui qui avait perdu trois ballons en fin de partie et avait buté sur D’Angelo Russell dans les dernières secondes. Cette nuit, il a joué juste et a guidé son équipe pendant trois quart-temps avant de laisser les joueurs chauds (Duncan Robinson, Jae Crowder et Kelly Olynyk) passer le run décisif qui a assuré la victoire au Heat.

« Une victoire reste une victoire. On va la prendre même si on doit faire mieux dans certains secteurs du jeu, a déclaré Jimmy Butler après le match. On continue d’apprendre les uns et les autres. Mais je pense que si on joue dur et qu’on se bat, on se retrouve toujours en bonne position ».

« Ce n’est pas son premier rodéo »

Erik Spoelstra connaît la capacité de réaction de son « go-to-guy » et savait qu’il allait être à la hauteur du rendez-vous, notamment en terme d’efficacité, Jimmy Butler ayant fini la rencontre à 8/14 au tir et 10/12 aux lancers-francs alors qu’il restait sur deux sorties à 6/18 et 4/10.

« Ce n’est pas son premier rodéo, il a déjà vécu beaucoup de saisons en NBA, a glissé l’entraîneur du Heat, Erik Spoelstra. Il sait qu’il y a beaucoup de hauts et de bas. Ce qui est appréciable chez Jimmy, c’est qu’il est prêt à prendre ses responsabilités. Il est prêt à se montrer, il ne se cache pas. Vous ne pouvez pas être un joueur clutch si vous avez peur de ce que les gens vont dire de vous ».

Coach Spo a également souligné l’apport du banc dans le dernier acte après un bon passage des Mavs. « La façon dont on a répondu m’a plu. Le banc nous a donné un super coup de boost ». Reste à peaufiner cette alternance entre les différentes forces en présence sur la fin de saison régulière avec un maximum d’application, car Miami reste sous la menace des Sixers et des Pacers qu’ils vont affronter à deux reprises d’ici la mi-avril.