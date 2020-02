Derrick Favors, le stabilisateur des Pelicans

Le début de carrière de Zion Williamson et ses bonnes performances éclipsent tout, mais le rebond des Pelicans depuis quelques semaines s’explique avec d’autres arguments que la simple puissance du rookie phénomène.

Un des éléments les plus importants de cette dynamique, c’est la présence de Derrick Favors. L’ancien du Jazz a raté son début de saison, touché au genou, puis au dos et a ensuite été endeuillé par la disparition de sa mère. Avec un vétéran pas dans ses baskets et une équipe qui ne tournait pas bien, les Pelicans ont alors chuté lourdement.

Mais, depuis le 13 décembre, Derrick Favors est lancé et quand il est sur le parquet, la franchise joue mieux et affiche un bon bilan de 18 victoires pour 13 défaites. En janvier, il a compilé 12.1 points et 9.9 rebonds de moyenne en 26 minutes. En février, c’est 7.6 points et 9.3 rebonds en 23 minutes. Le tout avec discrétion.

« Je peux le dire : en quelque sorte, il fait tourner l’équipe », estime même Jrue Holiday. « Il fait tout ce que personne ne veut faire, sans se plaindre. Il est même heureux de le faire, alors que peu de professionnels le sont. C’est capital d’avoir ce type de professionnalisme. C’est le genre de joueur qui reste un bon moment dans la ligue. »

Le complément idéal de Zion Williamson

La présence et la domination de Zion Williamson facilitent son travail. Il n’a qu’à ramasser les miettes au rebond. Et il s’occupe aussi des intérieurs costauds et se concentre sur la protection du cercle, ce qui permet à l’intérieur rookie de courir et d’être soulagé par ces batailles si physiques et épuisantes. Zion Williamson prend la lumière avec ses dunks et ses chiffres ronflants pour un débutant (contre Cleveland, il est devenu le premier joueur de moins de 20 ans à enchaîner 10 matches à plus de 20 points) quand Derrick Favors travaille dans l’ombre.

« Favors est incroyable », souligne l’ancien de Duke. « C’est un de nos meilleurs joueurs et on ne le voit pas dans les statistiques. Pour se rendre compte de son impact, il faut regarder les matches, analyser les vidéos. Je marche dans ses pas à l’entraînement et quand je travaille. Je lui pose des questions constamment. »

Pour Alvin Gentry, Derrick Favors est précieux pour stabiliser la défense, qui a opéré un changement de philosophie au moment de son retour. Les Pelicans ont décidé de baisser d’un ton en terme d’agressivité sur le pick-and-roll, en allant moins chercher les adversaires afin de mieux protéger le cercle et de laisser les attaques shooter à mi-distance. Avec sa lecture, l’ancien du Jazz est parfait dans ce rôle. « Depuis qu’il est là, il est la pierre angulaire de notre défense », analyse le coach des Pelicans.

Ses coéquipiers ne manquent pas de compliments pour lui, alors même que Derrick Favors traverse les matches sans se faire voir ou presque. En février, il n’est même pas à 6 tirs tentés par match, mais il n’est pas là pour ça.

« On a des joueurs qui peuvent marquer beaucoup », conclut-il. « Moi, je suis là pour avoir un impact au rebond et en défense. Faire des écrans aussi, libérer mes coéquipiers. Toutes ces petites choses. Je sais que je ne vais pas vivre des soirées inoubliables au scoring, mais je fais le reste, ce qui ne voit pas dans les statistiques. »