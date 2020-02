Les Lakers doivent apprendre à jouer sans LeBron James

Grâce à un gros coup d’accélérateur dans le troisième quart-temps, remporté 40 à 17, les Lakers se sont imposés de 30 points chez les Warriors cette nuit. Et ce malgré l’absence d’un LeBron James touché à l’aine et principal dépositaire de leur jeu. Bien qu’elle soit intervenue contre la pire équipe de la Ligue, c’est une performance notable. Surtout lorsque l’on connaît les difficultés éprouvées habituellement par la franchise sans son meilleur joueur.

En effet, lorsque le « King » est sur le parquet, les Angelenos dominent leurs adversaires de 10.7 points sur 100 possessions cette saison. Mais lorsqu’il est sur le banc, c’est l’effet inverse puisqu’ils se retrouvent dominés de 2.6 points sur 100 possessions. Cela représente ainsi un différentiel conséquent de 13.3 points sur 100 possessions. C’est le plus élevé de NBA parmi les joueurs ayant disputé au moins 1 200 minutes de jeu.

Bien qu’ils soient représentatifs des maux de Los Angeles sans LeBron James, Quinn Cook ne se soucie guère de ces chiffres, comme confié à ESPN. « Je ne prête pas attention à ce genre de stats. Je pense que dès que le meilleur joueur d’une équipe quitte le parquet, il se peut qu’elle baisse [de niveau] ».

Un vide à combler

L’impact de LeBron James est tel que de nombreux secteurs de jeu se retrouvent affectés en son absence. Quinn Cook a justement évoqué les manques de la franchise et ce qu’il fallait essayer de reproduire. « Sa présence. Son QI. Tout. Son scoring. Il est le meilleur passeur de la Ligue. Donc nous obtenons des tirs faciles quand il est là. Et sa communication en défense, il contrôle tout, faisant savoir à tout le monde où aller. Il peut défendre sur tous les postes. Et avec le ballon, il est le meilleur. Il y a une raison pour laquelle il est le meilleur. »

Sans le « King », le leader des Lakers s’appelait Anthony Davis cette nuit. Avec ses 23 points (en 25 minutes), l’intérieur a répondu présent. Après la rencontre, il se réjouissait de la performance de son équipe, restée dans ses standards habituels en attaque et très bonne défensivement. « Tout le monde a très bien joué ce soir. […] Quand [LeBron James] est absent, cela enlève beaucoup de choses que nous faisons [habituellement]. Donc c’est à nous tous de bien nous assurer que nous essayons de combler ces vides, et je pense que nous l’avons fait ce soir. »

Toutefois, « AD » sait qu’il ne s’agit que d’un match, contre une équipe très faible actuellement. Il invite ainsi ses coéquipiers à réitérer ces efforts une fois que LeBron James sera de retour. « Nous devons encore nous améliorer. D’habitude, quand LeBron [James] joue et sort du parquet, nous plongeons dans tous les aspects du jeu. De la même manière que nous avons évolué sans lui ce soir, nous devons jouer comme ça quand il est présent mais aussi quand il n’est pas sur le parquet. […] Et je pense que lorsqu’il reviendra, nous devons nous assurer de garder le même rythme, la même intensité quand il n’est pas sur le parquet. »

Pour l’heure, LeBron James reste incertain pour le déplacement chez les Grizzlies dans deux jours. S’il venait à manquer cette rencontre, il sera intéressant de voir si Los Angeles réussira à reproduire la même prestation contre une équipe du Top 8 de la conférence Ouest.