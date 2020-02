Les Lakers ont attendu la deuxième mi-temps pour passer les Warriors à la moulinette

En l’absence de LeBron James, tout sourire sur le banc, les Lakers ont du mal à rentrer dans leur match. Les Warriors, menés par l’activité de Draymond Green déjà auteur de trois passes décisives, prennent alors les devants (15-9).

Les trois pertes de balles de Green, sept au total pour Golden State dans ce premier quart-temps, permettent toutefois à Los Angeles de rester en embuscade. À l’image d’Anthony Davis, ils vont chercher leurs points sur la ligne des lancers-francs et passent un 15-6 à leur adversaire. Une faute de Markieff Morris sur Eric Paschall (23 points) à 3-points permet toutefois aux Warriors de revenir à égalité (24-24).

Golden State fait de la résistance

En manque d’adresse sur ce premier quart-temps, les Lakers changent leur fusil d’épaule. Kyle Kuzma (18 points) marque 8 des 11 premiers points de son équipe dans la deuxième période, dont six de suite, pour passer un 11-3 aux Dubs (35-27). Alors que Draymond Green se fait déjà expulser du match en prenant deux fautes techniques successives, les Warriors parviennent à tenir grâce au duo Jordan Pool – Eric Paschall et aux douze balles perdues de L.A.

Eric Paschall, qui provoque faute après faute et pose deux dunks puissants, marque d’ailleurs 16 points dans la période. Il faut un tir primé d’Anthony Davis pour garder les Lakers devant à la pause (54-52).

Les Lakers passent aux choses sérieuses

Au retour des vestiaires, Rajon Rondo hausse le ton. Le meneur attaque le cercle systématiquement et distribue les caviars pour envoyer JaVale McGee aux dunks à trois reprises et faire grimper l’écart au dessus des dix unités (76-65). Paschall et Ky Bowman tentent de limiter la casse mais la défense des Lakers montrent les crocs. Ils limitent les Warriors à 6 sur 19 aux tirs, provoquent huit pertes de balles et leur passent un 18-4 pour terminer le quart-temps avec 25 points d’avance (94-69) !

Alors que les Warriors dépassent la barre des 25 ballons perdus, l’écart passe le seuil des 30 points. Les Lakers terminent donc en roue libre avec Quinn Cook, Jared Dudley et Troy Daniels sur le terrain pour infliger à Golden State sa huitième défaite de suite. Les Lakers auront droit à un mois de mars relevé avec six matchs, donc cinq à domicile, du 6 au 18 mars contre les Bucks, Clippers, Rockets, Nuggets et Jazz par deux fois. Quant aux Warriors, le prochain match à domicile sera un petit événement puisqu’il marquera le grand retour de Steph Curry. Ce sera dimanche face aux Wizards.

Résumé sur YouTube