Les Pacers confirment leur renouveau face aux Blazers

Après six défaites de suite, Indiana a gagné trois de ses quatre dernières sorties et veut enchaîner à domicile contre un Portland toujours privé de Damian Lillard. La première tendance observée après six minutes et ce temps-mort de Terry Stotts : ce match est fermé, mais ce sont les Pacers qui s’en tirent le mieux (13-7). Carmelo Anthony et Hassan Whiteside relancent les leurs avec C.J. McCollum à la baguette, mais les remplaçants locaux valident le premier quart (30-24).

Anfernee Simmons, Gary Trent Jr., Caleb Swanigan… C’est au tour du banc visiteur de se montrer pour enchaîner un 7-0 et repasser devant. Même s’il y a de jolis contres de chaque côté, les deux équipes vont surtout rivaliser de maladresse dans ce deuxième quart et c’est une étincelle de C.J. McCollum qui va éclairer la fin de la première mi-temps : l’arrière pointe à 14 unités et Portland mène 49-43.

Domantas Sabonis assume son statut de All-Star

Son adversaire direct, Victor Oladipo, se réveille enfin et ses cinq points de suite après la pause permettent d’égaliser à 60 partout. Les deux spécialistes du contre, Hassan Whiteside et Myles Turner, font eux aussi le spectacle dans leur genre, le premier étant en plus particulièrement bien trouvé par ses partenaires en attaque. L’intensité monte en flèche et le suspense reste intact : 80-75.

Pour combien de temps ? Indiana garde 8 points d’avance, tandis que Portland n’a plus que Carmelo Anthony sur qui se reposer en attaque. Mais Domantas Sabonis parvient à atteindre la barre des 10 points, TJ Warren celle des 14 unités, pour un 8-0 à 6 minutes du terme. Les Blazers relèvent la tête mais leur ratio panier/stop n’est pas assez élevé pour combler l’écart : le temps file, les espoirs visiteurs avec. Mais à 1 minute 20 de la fin, ces derniers vont enchaîner un improbable 7-0 en une minute pour revenir à une possession dans un silence de cathédrale !

Myles Turner enfile alors le costume de héros avec un 3-points en tête de raquette à 9 secondes de la fin : les Pacers s’en sortent et remplissent le contrat, une quatrième victoire en cinq matches avant d’aller à Cleveland dimanche. Alors que pour Portland, c’est un cinquième revers en six matchs avant un déplacement à Atlanta dimanche aussi, où la victoire sera obligatoire pour encore rêver aux playoffs.

