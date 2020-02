Jonathan Isaac, le nouveau « scout » du Magic

L’année 2020 ne pouvait pas plus mal démarrer pour Jonathan Isaac. Le 1er janvier dernier, l’ailier de 22 ans se blessait effectivement au genou gauche face aux Wizards. Alors qu’il ne devait initialement manquer que deux mois, son entorse s’est révélée plus grave que prévu et l’homme à tout faire du Magic a dû renoncer au reste de la saison, mi-février. Un coup dur pour sa franchise, qui doit faire sans son meilleur défenseur, auteur jusqu’ici d’un exercice plein avec près de 12 points, 7 rebonds, 2 interceptions et 2 contres de moyenne.

Pour éviter qu’il ne soit laissé de côté, Orlando a décidé de confier un rôle de « scout » au 6e choix de la Draft 2017. Mo Bamba était déjà passé par là, la saison dernière. À l’époque, le jeune pivot du Magic souffrait d’une fracture de fatigue et, en attendant d’être de retour sur les parquets, il avait découvert ce rôle inédit. Steve Clifford souhaitait donc réitérer l’expérience, avec Isaac cette fois-ci.

Une manière de rester impliqué

Avant la rencontre de mercredi à Atlanta, l’entraîneur de la franchise floridienne a détaillé ce qu’était amené à faire son joueur durant sa convalescence. « Nous faisons quelque chose de similaire [à Mo Bamba] dans le sens où il évalue le jeu. Pat Delany [un assistant, ndlr] et moi l’avons rencontré. Nous faisons des choses similaires, avec des évaluations de matches et il nous donne son opinion sur ce qui était bon et mauvais. D’après moi, ça le maintient impliqué [dans la saison]. »

L’occasion pour Jonathan Isaac de développer son intelligence de jeu et de mieux comprendre le jeu NBA. Cela lui permet également de rester proche du staff et de ses coéquipiers, tout en ne se sentant pas seul, voire inutile, durant sa période de rééducation.

D’ailleurs, la bonne nouvelle, c’est qu’il a repris le chemin de l’entraînement pour les exercices de tir. « C’est une sensation géniale d’être simplement dans l’avion, de prendre le car, et d’être avec les autres, comme pour aller dîner » explique-t-il sur le site de la franchise à propos de cette place au sein du groupe. « Et plus, vous le faites, plus vous vous sentez mieux. » Au point qu’il ne fait pas une croix sur la fin de saison et un retour en playoffs. « Si ça ne tenait qu’à moi, je reviendrais maintenant. Le but est de revenir maintenant et ça me motive au quotidien. Je n’en suis pas complètement sûr et je veux continuer d’être raisonnable et d’écouter le staff. »