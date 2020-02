Le Thunder, une machine à gagner en déplacement

Comme on l’expliquait en début de semaine, le Thunder n’est jamais aussi fort que lorsque le match est serré. L’équipe de Billy Donovan est habitée par la « clutch attitude » de Chris Paul, et cette nuit encore, OKC s’est imposé sur le fil à Chicago. Il s’en est fallu d’un shoot manqué au buzzer de Zach LaVine, mais ça confirme ce qu’on savait de cette équipe. Sauf que ce n’est pas tout. À Chicago, le Thunder a aussi remporté son 9e succès de suite à l’extérieur, et c’est carrément un record de franchise ! L’équipe n’a plus perdu en déplacement depuis le 6 janvier, et seuls les Lakers possèdent un meilleur bilan que OKC à l’extérieur dans la conférence Ouest.

« Je pense que nos joueurs jouent en déplacement avec le bon état d’esprit » estime Billy Donovan dans The Oklahoman. « Je pense qu’ils ont conscience que lorsqu’on joue à l’extérieur, c’est toujours un défi. Je pense qu’on possède quelques vétérans qui ont déjà vécu ça, et ils aident sans doute nos plus jeunes joueurs. »

Après avoir débuté la saison par six revers de suite loin de ses bases, Oklahoma City affiche depuis un beau bilan de 17 victoires en 21 matches. « On ne peut pas avancer et gagner des matches, sans être soudés et vraiment concentrés. Je pense que les joueurs ont conscience que ce ne sera pas un long fleuve tranquille, et qu’il y a des défis. Et quand ça devient difficile, nos gars parviennent vraiment à se rassembler. »

Au Thunder, c’est d’autant plus visible dans le « money time » avec désormais un bilan de 17 victoires pour 9 défaites dans les rencontres serrées. « On jette un oeil au chrono quand il reste environ cinq minutes, et c’est comme si on disait : « OK, on y va! » » raconte Chris Paul à ESPN. « La plupart des équipes dans lesquelles j’ai joué possédaient cette mentalité. » Auteur de neuf points dans le dernier quart-temps, Dennis Schroder l’exprime avec d’autres mots. « À chaque match joué, on pense qu’on peut le gagner. Donc, si c’est un match serré, tout le monde s’implique, essaie de faire des stops et c’est ce qu’on a fait face à Chicago. »