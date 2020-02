Le Thunder possède aussi son « cinq de la mort »

La « clutch attitude » de Chris Paul a déteint sur toute sa franchise, et aucune équipe n’est actuellement plus efficace que le Thunder dans les dernières minutes d’un match. C’est ce que révèlent les stats avancées mises en avant par ESPN. A 38 reprises cette saison, et c’est déjà un record, OKC a joué des matches serrés, c’est à dire des rencontres avec un écart inférieur ou égal à 5 points dans les cinq dernières minutes. Le bilan du Thunder dans ces rencontres ? 25 victoires pour 13 défaites, et surtout la meilleure attaque de la NBA avec 123.5 points inscrits sur 100 possessions. Et quel est le meilleur marqueur de la NBA dans les matches serrés ? Chris Paul avec 128 points inscrits dans les cinq dernières minutes.

Ces deux coéquipiers, Shai Gilgeous-Alexander et Dennis Schroder sont aussi dans le Top 30 des joueurs les plus efficaces dans les fins de match serrées, et lorsque ces trois-là sont ensemble, OKC domine ses adversaires avec un écart de 29.6 points sur 100 possessions. Pour les entourer, Billy Donovan a choisi Danilo Gallinari et Steven Adams, et ce quintet affiche tout simplement le meilleur ratio de la NBA avec un écart de +30 sur 100 possessions. Un vrai « cinq de la mort » que le coach conserve essentiellement pour les fins de match, surtout son super trio d’arrières. « Ce n’est pas que j’essaie de les garder pour le 4e quart-temps mais je ne veux pas que ça se fasse au détriment de notre matière de jouer et des autres moments du match où nous ne sommes pas bons. Il y a un équilibre à trouver. »

« J’ai vu des équipes où les gars ne s’encourageaient pas forcément les uns les autres »

La bonne nouvelle, c’est qu’à propos d’équilibre, ces trois arrières sont à la fois complémentaires et complices. « Ils cohabitent ensemble, et ils trouvent tous un moyen de se rendre chacun meilleur » explique Donovan à propos du trio Paul-SGA-Schroder. « J’avais le sentiment que ça pouvait fonctionner, mais ce n’était pas possible si ces gars n’avaient pas l’attitude et la mentalité qu’ils affichent. Vraiment, ça vient d’eux, et leur manière de le gérer. »

Pour Chris Paul, l’attitude est essentielle et c’est la force de ce groupe. « Si vous, les journalistes, tendiez vos micros vers les joueurs, vous auriez l’opportunité de constater que nous sommes les plus grands cheerleaders de chacun. J’ai vu des équipes où les gars ne s’encourageaient pas forcément les uns les autres. Certains veulent que soyez mauvais pour pouvoir entrer en jeu. Mais ce n’est pas le cas ici, et c’est rafraîchissant et sympa à voir. » Même constat chez Gilgeous-Alexander. « On a des joueurs altruistes et c’est pour ça que ça marche. »