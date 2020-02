Avec l’aide de Zion Williamson, Brandon Ingram vise les playoffs

Il y a encore dix jours, les espoirs de playoffs de New Orleans étaient vivants mais restaient lointains. Désormais, ils sont réels. Ce changement s’explique par deux tendances.

La première, c’est la belle série de victoires des Pelicans, avec 8 succès sur les 11 derniers matches. La seconde, c’est la série négative des Grizzlies, qui viennent de chuter pour la troisième fois de suite et sont privés de Jaren Jackson Jr. Résultat : il n’y a plus que trois victoires d’écart entre les deux franchises.

Ce qui rajouterait du piment pour les Pelicans, c’est la perspective d’affronter les Lakers, qu’ils retrouvent déjà ce mardi soir.

« On en parle entre nous, le coach aussi », confesse Brandon Ingram, ancien élément de Los Angeles comme Lonzo Ball et Josh Hart, à The Athletic. « Bien sûr, on veut rester dans l’instant présent, on ne regarde pas trop devant nous. Mais ce serait fun de voir ce qu’on pourrait donner face à eux. Après, ils ont une superstar (de plus par rapport à la saison passée, avec Anthony Davis) et même si on pensait construire quelque chose avec les jeunes, ils avaient d’autres plans en tête. »

Un affrontement LeBron James – Zion Williamson aurait de la gueule et dynamiserait les audiences de la ligue à coup sûr. Surtout que le rookie prend de l’épaisseur match après match, avec 29 points de moyenne à 60% de réussite au shoot sur les quatre dernières sorties.

« Je me sens de plus en plus à l’aise à mesure que les rencontres avancent », explique l’ancien de Duke. « Je reste un rookie, j’ai beaucoup à apprendre. Là où je dois le plus m’ajuster, c’est lors des voyages. En NCAA, on a entre trois et quatre jours entre chaque match, et là c’est deux matches en deux jours ou alors une journée pour souffler. Je dois m’assurer de bien récupérer. »

La dimension prise par Zion Williamson a un peu écarté Brandon Ingram de ses grosses prestations du début de saison. Il shoote et marque moins depuis l’arrivée de son coéquipier, le 22 janvier dernier. Une alchimie doit se construire. « On est encore en phase de recherche », assure le All-Star. « Un joueur aussi dominant que Zion attire l’attention, donc les autres deviennent libres. C’est plus facile. Il faut simplement s’adapter aux systèmes, savoir comment les appliquer avec lui. On travaille dessus. »