James Harden fait plier les Knicks sans forcer

En compagnie de Russell Westbrook (touché au pouce) et PJ Tucker, James Harden a donc assisté à l’ultime hommage rendu à Kobe Bryant et sa fille Gianna au Staples Center avant de rentrer à Houston pour se présenter 70 minutes avant le début du match.

Même si la journée a dû être longue et forte en émotions, « The Beard » a fait le job cette nuit face aux Knicks qui n’ont guère résisté plus d’une mi-temps au Toyota Center face aux Rockets et leurs artilleurs.

Intenable en première mi-temps

Robert Covington est le premier à punir la défense new-yorkaise de loin avec deux missiles à 3 points. James Harden l’imite à son tour sur deux exploits individuels, faisant vaciller Dennis Smith Jr au passage pour le plus grand plaisir des fans texans (22-15). Les Knicks parviennent à s’adapter aux subtilités de jeu des Rockets et réussissent tout de même à passer un 11-2 pour prendre brièvement les devants avec RJ Barrett et Julius Randle aux commandes (24-27).

Il faut alors deux paniers à 3-points signés Ben McLemore pour remettre de l’ordre dans la maison et permettre à Houston de virer en tête après 12 minutes (36-33). Aidé de Jeff Green, l’ancien joueur des Kings plante un nouveau missile de loin qui offre enfin un écart confortable aux Rockets (44-33). Les Knicks s’accrochent, entre les deux paniers derrière l’arc de Damyean Dotson et ceux du trio intérieur Randle-Portis-Robinson, ce dernier ramenant les siens à -4 sur un alley-oop servi par Dennis Smith Jr (53-49).

Ils obligent ainsi James Harden à reprendre les choses en main. « The Beard » passe alors un 12-2 à lui seul avec deux lay-up et deux paniers à 3 points (51-64). Il conclut ensuite la première mi-temps avec deux « floaters » et un alley-oop pour Ben McLemore, laissant les Knicks à bonne distance (72-57).

L’apport du banc, le point positif de la soirée

Le trio Covington-Gordon-Tucker gère le scoring au retour des vestiaires. James Harden se « contente » d’un 2+1 et de faire briller Ben McLemore à 3-points. Puis, lorsque Mitchell Robinson enchaîne deux paniers pour ramener les Knicks à -8 (92-84), c’est Austin Rivers qui monte au créneau en inscrivant les neuf derniers points de son équipe, toujours à +15 à l’issue du troisième quart-temps (101-86).

Cette fois, les Knicks lâchent prise et se retrouvent rapidement relégués à -20 après un dunk de Jeff Green, un 2+1 d’Eric Gordon et un lay-up suivi d’un 3-points d’Austin Rivers (111-91). James Harden délivre deux passes décisives à Danuel House avant de retrouver le banc avec le sentiment du devoir accompli. Avec ses 37 points, Houston peut se féliciter d’avoir scoré 47 points grâce à ses joueurs du banc pour assurer la victoire (123-112), la 20e de la saison à domicile.

