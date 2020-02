Le MVP de la nuit : un record en carrière avec le sourire pour Joel Embiid

Et soudain, Joel Embiid a pris le contrôle du match. Alors que son équipe ne menait que d’un point à l’entame du dernier quart-temps face aux Hawks (92-91), le pivot est rentré dans une autre dimension. Une feinte sous le cercle avant un gros dunk, un tir en tête de raquette, un panier primé en fin de possession en sortie de dribble…

Le Camerounais a inscrit 22 points dans l’ultime période, soit… deux de plus que toute l’équipe adverse. De quoi s’offrir un nouveau record en carrière avec 49 unités (17/24), 14 rebonds, 3 passes, 3 interceptions et 58 d’évaluation ! « Lorsqu’il produit une telle activité, avec cette énergie, cette mentalité, il fait du boulot de statisticien, » note son coach Brett Brown. « Et on va gagner beaucoup de matches. »

« J’avais annoncé que j’allais retrouver du plaisir, » poursuit le pivot. « Cela peut prendre différentes formes. Je n’ai pas besoin de sourire et rigoler en permanence. Je peux simplement prendre du plaisir à dominer le jeu. Évidemment que ce soir était l’un de ces soirs où je m’amuse avec le public comme au bon vieux temps. Certains soirs, je vais peut-être dominer en restant silencieux. Le plus important était de rebondir (après la défaite face aux Bucks) et de gagner. »

Une performance de choix qui intervient quelques jours après sa déclaration, qui n’est pas passée inaperçue, dans laquelle il assurait être à sa place au All-Star Game, « en étant le meilleur joueur du monde ». Des propos qui auraient été déformés selon lui.

« Soyez meilleurs dans vos articles !, » lâche en souriant Joel Embiid aux journalistes. « Ce que j’ai dit, c’est que c’était le quatrième quart-temps du All-Star Game, j’étais sur le parquet avec des gars considérés comme les meilleurs joueurs du monde. Et j’y étais à dominer, en étant inarrêtable, en faisant ce que je voulais en particulier au poste. Donc selon moi, c’était l’occasion de prouver que je méritais d’être dans cette conversation sur le meilleur joueur du monde. »

Il termine : « Si je joue ainsi, comme je l’ai fait ce soir, tous les soirs, qu’est-ce que vous pouvez dire de plus ? »