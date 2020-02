Le monde entier se prépare à dire adieu à Kobe Bryant

C’est aujourd’hui, le 24 février, à partir de 10h00 heure locale, que les habitants de Los Angeles, les fans des Lakers mais aussi les joueurs, entraîneurs, dirigeants et autres personnalités pourront se rendre au Staples Center afin de rendre un dernier hommage à Kobe Bryant et sa fille Gianna. Une date qui n’a pas été choisie par hasard puisqu’elle est formée des numéros des maillots que portaient Kobe et Gianna Bryant, décédés le 26 janvier dernier dans un accident d’hélicoptère en compagnie de sept autres personnes.

Cette commémoration publique réunira plus de 20 000 personnes, dont certaines ont obtenu des places via un tirage au sort parmi plus de 80 000 demandes. Des joueurs d’hier et d’aujourd’hui prendront la parole, et outre les Lakers, les Clippers mais aussi les Grizzlies qui seront présents sur place pour leur match en soirée, on annonce les présences de James Harden, Russell Westbrook, ou encore Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green.

Pour suivre ce service funéraire, plusieurs possibilités, dont BeIN Sports Max 4 à partir de 19 heures, ou sur la chaîne YouTube des Lakers.