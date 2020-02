LeBron James, le shoot après la chute

Devant un parterre d’anciennes gloires des deux franchises mythiques, il fallait bien briller pour les honorer. D’un côté, on pouvait voir Magic Johnson, Michael Cooper, Robert Horry et A.C. Green. De l’autre, Kevin Garnett, Cedric Maxwell, Gary Payton ou encore Bill Russell (avec un maillot de Kobe Bryant !).

LeBron James a donc fait la différence dans une fin de rencontre à suspense, avec un tir décisif à 30 secondes du terme, sur Jaylen Brown, qui venait de marquer un panier primé. « Toute la soirée, je l’ai fait reculer, j’ai fait des « drop step », je suis allé ligne de fond, donc je me suis dit qu’il allait penser à ça, face à moi à cet instant-là », relate LeBron James pour ESPN. « Donc je l’ai enfoncé, j’ai fait un petit « Dream Shake » vers la ligne de fond pour m’offrir l’autre côté et prendre mon fadeaway. »

Anthony Davis était une autre option pour Frank Vogel dans ce « money time », mais l’intérieur n’avait « aucun doute » que la balle allait finir dans les mains du King. « Il avait toute cette partie du terrain pour travailler. Il a pris son shoot, celui qu’il met toujours, qu’il prend à l’entraînement », ajoute le All-Star.

« Une des faiblesses de notre équipe, c’est la continuité »

Cette action aurait pu ne pas se produire quelques instants auparavant. En début de dernier quart-temps, après un choc avec Daniel Theis, la star des Lakers est restée au sol un bon moment. « Je n’avais plus de souffle », explique LeBron James. « Je n’avais pas ressenti ça depuis un moment. »

L’essentiel a été assuré : l’ailier n’est pas blessé et Los Angeles remporte le classique de la ligue. Un match important sur le plan sportif, par la manière et le niveau de l’adversaire certes privé de Kemba Walker. Le genre de rencontre sur lequel on peut s’appuyer pour la fin de saison.

« Plus on est dans cet environnement, dans des matches intenses, plus ça donne des chances au groupe de grandir ensemble », annonce le coach des Lakers. « Une des faiblesses de notre équipe, c’est la continuité. On n’a pas vécu tant de situations comme ça. Que l’on gagne ou perde, on apprend et c’est bénéfique pour les playoffs. »