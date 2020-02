Les Mavericks posent une réclamation après la défaite face aux Hawks

Après son coup de gueule contre l’arbitrage, Mark Cuban persiste et signe puisque le New York Times annonce que les Mavericks ont posé une réclamation auprès de la NBA pour que la fin du match face aux Hawks soit rejouée. Selon le quotidien, Dallas évoque « une mauvaise application du réglement » de la part des arbitres qui avaient décidé après visionnage de la vidéo d’annuler le « goal tending » sur le contre de Dorian Finney-Smith sur Trae Young mais d’accorder la claquette de John Collins, inscrite après le coup de sifflet.

C’est la deuxième fois de la saison, après les Rockets, qu’une franchise demande à faire rejouer une fin de match. C’est très rare évidemment, et c’est encore plus rare que la NBA leur donne raison puisque ce n’est arrivé que deux fois depuis 40 ans.

En 1982, la NBA avait ainsi accepté de faire rejouer, quatre mois plus tard, la fin d’une rencontre entre les Lakers et les Spurs. Même chose en 2008 lorsque la ligue avait décidé de faire rejouer les 52 dernières secondes d’une rencontre entre les Hawks et le Heat.