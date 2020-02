Les Hawks renversent les Mavericks dans la confusion

On ne verra pas cette saison Luka Doncic face à Trae Young. Pour la deuxième fois de la saison, le Slovène est forfait face aux Hawks, et comme Kristaps Porzingis, il est en civil pour soulager sa cheville. Pas de Willie Cauley-Stein non plus côté Dallas, et pourtant ce sont les joueurs de Rick Carlisle qui prennent le meilleur départ avec un festival longue distance signé Tim Hardaway et Seth Curry (16-5).

En face, Young est transparent, bien contenu par Delon Wright. C’est John Collins, qui profite des boulevards sous le cercle, qui maintient dans le match, mais Curry insiste. Le frère de Stephen inscrit huit points de suite, et Dallas prend le large. Boban Marjanovic impose sa carcasse et après douze minutes, Dallas est largement devant (35-21).

Trae Young muselé

Jeff Teague remet de l’ordre dans la maison des Hawks mais les Mavericks maîtrisent leur sujet, et Justin Jackson puis Delon Wright punissent une défense bien trop laxiste. Derrière le banc, Mark Cuban réclame (déjà) des coups de sifflet qu’il n’obtient pas. Mais son équipe conserve 15 points d’avance à six minutes de la pause (56-41). Côté Atlanta, Trae Young est toujours aussi bien muselé, et c’est Kevin Huerter de loin puis l’inévitable Collins qui relancent la machine. Dallas a un coup de mou, et c’est Cam Reddish qui se lâche en attaque. Le rookie plante huit points de suite pour permettre à Atlanta de rejoindre les vestiaires avec seulement 8 points de retard (66-58).

On retrouve Reddish au début du de la 2e mi-temps sous les panneaux. Son agressivité lui permet de remettre dedans ses tirs manqués. L’agressivité semble meilleure côté Atlanta, sauf que les « petits » de Dallas continuent de profiter des boulevards pour aller au cercle. Curry puis Wright donnent 10 points d’avance (74-64). En face, Young commence à se libérer de la défense et il retrouve du rythme sur un floater. C’est encore bien trop timide, et Hardaway Jr punit encore les Hawks de loin pour creuser l’écart (84-72).

Les Mavericks semblent maîtriser leur sujet, et J.J. Barea puis Justin Jackson maintiennent l’avance au début du dernier quart-temps. Sauf que les Hawks lâchent les chevaux, à l’image de ce dunk rageur de Reddish en contre-attaque. Young a enfin pris le match à son compte, et il envoie Dewayne Dedmon puis Collins par deux fois au dunk. Le meneur All-Star va ensuite au bout, et il égalise (92-92). Seth Curry lui répond, mais sous les panneaux, Dallas craque et Dedmon donne enfin l’avantage aux Hawks (96-95).

La claquette de la polémique

Le match atteint enfin des sommets, et c’est Tim Hardaway Jr qui tient les Mavericks à bout de bras. Il inscrit cinq points de suite pour refaire passer Dallas devant (100-96). C’est Young qui lui répond, et leur duel enflamme la partie ! Le meneur a la possibilité de marquer un panier à 4-points mais il loupe le lancer derrière. Hardaway en profite pour remettre les équipes à égalité sur un nouveau 3-points (107-107). Il reste moins d’une minute à jouer, et le match va se jouer sur une action litigieuse.

Il reste 8 secondes à jouer, et Dorian Finney-Smith bâche Trae Young sur la planche. Derrière John Collins prend le rebond et marque sur la claquette. Sauf que les arbitres ont sifflé « goal tending » avant le shoot de Collins. Ils vont revoir la vidéo, et valident finalement le contre. Mais aussi la claquette de Collins, pourtant inscrite après le coup de sifflet ! Les Mavericks sont furieux, Mark Cuban et Rick Carlisle en tête.

Ils réclament un entre-deux, mais les arbitres valident bien le panier de John Collins. Atlanta s’impose finalement 111-107, mais Cuban ne décolère pas… Battus, les Mavericks glissent à la 7e place de la conférence Ouest.

