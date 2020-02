Kawhi Leonard tire la sonnette d’alarme

Des défaites qui s’enchaînent. Des blessés importants. Un fonds de jeu indigne d’un candidat au titre. Les Clippers ne sont pas au mieux au moment d’attaquer la deuxième partie de saison, et cette série de trois revers d’affilée est la plus longue de la saison. Les arrivées de Marcus Morris et de Reggie Jackson ont marqué les esprits mais ce sont surtout les absences de Paul George et Pat Beverley qui pèsent, et contrairement à la saison passée, il n’y a pas d’identité de jeu. Pour Kawhi Leonard, il faut que ça change.

« On ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais j’insiste, c’est maintenant. C’est le moment de s’améliorer » a-t-il répondu en conférence de presse. « Peu importe notre place au moment d’aller en playoffs. Il faut continuer de se battre. Il s’agit d’être la bonne équipe au bon moment. Je ne pense pas qu’on en soit là. On a l’impression de s’en rapprocher mais on a simplement besoin que les gars soient rétablis. »

Face aux Kings, les Clippers se sont tiré une balle dans le pied en loupant complètement leur début de match. « Nous n’étions pas prêts. J’ai simplement eu le sentiment que nous n’étions pas concentrés, et ensuite, il était trop tard pour inverser les choses » estime le MVP du dernier All-Star Game.

« Reggie Jackson a essayé de lancer des systèmes qu’il ne connaît pas »

Si face aux Kings, les Clippers ont raté leur entame de match, c’est aussi peut-être parce qu’ils se présentaient avec leur 28e cinq de départ différent depuis le début de saison. Seul Detroit en a utilisé autant, et c’est évidemment compliqué de bosser sur la continuité.

« On n’avait déjà pas de rythme avant, et quand vous ajoutez de nouveaux joueurs, vous n’avez sans doute pas une grande continuité » confirme Doc Rivers sur ESPN. « Il faut essayer de faire de son mieux et de simplement jouer, et on trouvera des solutions. Pour Reggie Jackson, c’est un poste difficile car il est meneur de jeu. Il a essayé de lancer des systèmes qu’il ne connait pas. Je pense que c’est très difficile. »

Pourquoi le titulariser s’il ne connaît pas les systèmes ? Peut-être pour qu’il s’habitue à jouer avec Kawhi Leonard, ou pour qu’il ne marche pas sur les pieds de Lou Williams en sortie de banc. En tout cas, s’il y a bien quelqu’un qui n’est pas inquiet, c’est justement Lou Williams. À 33 ans passés, il en a vu d’autres. « Ce n’est clairement pas une préoccupation. On va continuer de construire. On a déjà perdu trois matches de suite, même si ce n’est pas ce groupe en particulier. Mais tout le monde dans ce vestiaire a déjà vécu ça. Je pense toujours qu’on est dans une bonne situation. On continue de bosser sur nos quelques problèmes, et il n’y a vraiment rien de préoccupant. Mais il faut gagner la prochaine. »

Ce sera face aux Grizzlies, à domicile, et cette rencontre aura des allures de revanche puisque Ja Morant avait humilié les Clippers au Staples Center. C’était le 5 janvier dernier.