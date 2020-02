Miami fête Dwyane Wade en ne faisant qu’une bouchée des Cavaliers

Face à des Cavs privés de Kevin Love, le Heat démarre pied au plancher avec un 3/3 de loin, dont deux pour Duncan Robinson (19 points). Un dunk de Bam Adebayo (15 points, 9 passes) force J.B. Bickerstaff à prendre un temps mort après seulement deux minutes de jeu (11-2).

Si Miami continue de faire preuve d’adresse, sa défense laisse Cleveland entrer dans son match. Dans le sillage des 14 points du duo Cedi Osman (19 points) – Collin Sexton (17 points), les Cavs répondent par un 18-9 pour revenir au score (22-20). Erik Spoelstra remet alors son équipe à l’endroit et les joueurs du Heat reprennent l’ascendant en profitant des carences défensives adverses pour prendre systématiquement l’axe. Les coéquipiers de Kelly Olynyk terminent la période à 68% aux tirs et à 7/13 de loin, mais les Cavs les imitent avec 67% de réussite pour rester en embuscade (38-32).

Le début de deuxième période est similaire à la première. Grâce à Adebayo, qui compte déjà huit passes décisives, et à un tir à dix mètres de Duncan Robinson, le Heat passe un 15-6 aux Cavs pour prendre 15 points d’avance (53-38).

Si Dante Exum tente de limiter la casse, les choses vont de mal en pis pour Cleveland. Les balles perdues s’enchaînent et à l’image d’un Andre Drummond transparent, ils voient deux 3-points de Kendrick Nunn (24 points) et de Jae Crowder et un gros dunk en transition de Derrick Jones Jr. faire passer l’écart à +25 (66-41) !

Une démonstration !

La démonstration du Heat se termine finalement par un alley-oop de Derrick Jones Jr juste avant le buzzer de la mi-temps et 30 points d’écart (82-52). En 24 minutes, Cleveland a encaissé 44 points dans le deuxième quart temps et 82 au total, en laissant Miami à 77% de réussite aux tirs !

Après une mi-temps riche en émotion qui a vu le numéro #3 de Dwyane Wade rejoindre le plafond de l’American Airlines Arena, le troisième quart-temps démarre sur un faux rythme. Si Collin Sexton et Tristan Thompson parviennent à tirer leur épingle du jeu, le gouffre entre les deux équipes subsiste pourtant. Les Cavs ne parviennent pas à revenir sous la barre des 20 points et, petit à petit, les fans prennent la direction de la sortie pour profiter de leur samedi soir.

Comme un clin d’œil à Dwyane Wade, Erik Spoelstra fait entrer Udonis Haslem pour débuter la dernière période. Le Heat termine alors la rencontre en roue libre et se ressaisit avec la manière après sa défaite contre Atlanta. Ils retrouveront les Cavs, cette fois à Cleveland, pour espérer engranger un deuxième succès de suite lundi soir.

