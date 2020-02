Après la défaite face à San Antonio, Rudy Gobert déplore le manque d’intensité du Jazz

Certes, Mike Conley n’était pas là. Certes, Donovan Mitchell et Bojan Bogdanovic ont connu une soirée difficile en attaque. Mais pour Rudy Gobert, la défaite de la nuit à la maison face aux Spurs résulte aussi d’un manque de gnaque de ses coéquipiers.

« C’est à nous d’être plus physiques et de jouer avec le même avantage que nous avions auparavant, a-t-il lâché au Deseret News. Si vous voulez être un champion, si vous voulez être l’une des meilleures équipes de la ligue, c’est comme ça que nous devons être et jouer chaque match avec l’envie de montrer de quoi nous sommes capables. Peu importe qui nous jouons, nous devons jouer avec quelque chose à prouver. C’est ce que les équipes adverses nous font et elles prennent du plaisir à le faire ».

« C’est à nous de montrer un tempérament de tueurs, de ne rien donner à l’adversaire »

Rudy Gobert a particulièrement regretté la première mi-temps, conclue par un 17-0 des Spurs, mais aussi la fin de match durant laquelle le Jazz a cruellement manqué d’inspiration au moment où les hommes de Quin Snyder avaient l’occasion de revenir sous la barre des 10 points d’écart.

Pour retrouver le chemin de la victoire, Utah devra aussi montrer un état d’esprit plus conquérant, car le niveau général va continuer de monter à l’approche des Playoffs.

« Ils ne nous respectent pas vraiment. Ils arrivent, nous poussent, nous contestent, nous empêchent de faire ce que nous voulons, et nous ne réagissons pas. Offensivement, ils jouent juste de manière libérée. Dejounte Murray et tous ces gars, ils jouent comme s’ils sortaient de leur cage. Ils peuvent faire ce qu’ils veulent parce que c’est facile (…). C’est à nous de montrer un tempérament de tueurs, de ne rien donner à l’adversaire, ne pas lui laisser prendre confiance tôt dans le match ».

Rudy Gobert a quant à lui fait sa part du boulot en laissant les Spurs à 28 points inscrits dans la raquette. « Ils n’ont rien pu avoir près du cercle, mais ils ont réussi tout ce qu’ils voulaient au large. Donc c’est à nous d’analyser ce qu’on doit faire en tant qu’équipe pour leur rendre la vie plus difficile, les pousser à aller près du cercle, et on verra ce qui se passe ».

Pas le temps de gamberger, Utah remet le couvert dès ce soir avec la réception des Rockets, un duel qui ne manquera pas de motiver les Jazzmen, Houston ayant éliminé les coéquipiers de Rudy Gobert ces deux dernières saisons en playoffs.